Vuelos complicados: por niebla en Bariloche desvían rutas al aeropuerto de Neuquén, qué pasa este lunes

La niebla afecta la visibilidad del lago Nahuel Huapi, en Bariloche. Foto: Chino Leiva

Por una intensa niebla en Bariloche, se desvían este lunes 11 de mayo los vuelos de la localidad cordillerana hacia el aeropuerto de Neuquén.

La estación aérea neuquina es uno de los puntos alternativos al aeropuerto Teniente Luis Candelaria.

Vuelos desvíados hacia Neuquén por niebla

Diario RÍO NEGRO pudo confirmar que al menos dos vuelos ya modificaron su ruta original. Uno es de la empresa Jet Smart y otro de Aerolíneas Argentinas.

Una pasajera contó a este medio que en el caso de Jet Smart, un vuelo que venía desde Ezeiza con destino a Bariloche, aterrizó en Neuquén.

Un servicio que presenta demoras es el vuelo AR 1669, de Aerolíneas Aegentinas, con destino a Aeroparque.

Intensa nieblla en Bariloche. Foto: Chino Leiva.

Niebla en las Ruta 40 y 237

Desde Vialidad Nacional comunicaron que este lunes por la mañana la niebla afecta la circulación en la Ruta 237, desde Arroyo Limay Chico hacia el empalme con la Ruta 40. «Transitar con precaución, bancos de niebla en sectores», informó el organismo

También hay visibilidad reducida en la Ruta 40, desde el empalme de la Ruta 237 hacia Villa la Angostura.