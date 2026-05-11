Río Negro participó en la Mesa Federal Minera con la presencia de Nación, provincias y sector privado

El Secretario de Minería, Joaquín Aberastain Oro, representó a Río Negro durante el lanzamiento de la Mesa Federal Minera, en el marco de la Expo Internacional San Juan Minera 2026. El encuentro reunió a autoridades nacionales, gobernadores, representantes empresariales, cámaras del sector y organizaciones vinculadas a la industria.

En un escenario donde la provincia se encuentra desarrollando importantes iniciativas mineras en su territorio -destacándose el proyecto de oro y plata Calcatreu, que recientemente entró en producción-, el secretario destacó en la Mesa Federal Minera el plan de desarrollo a largo plazo del gobierno provincial, así como su potencial en el sector.

El encuentro fue presentado como una iniciativa orientada a coordinar esfuerzos públicos y privados, fortalecer condiciones de inversión y acompañar el crecimiento de una actividad estratégica para el desarrollo productivo de Argentina, especialmente en torno a proyectos vinculados al cobre y al litio. La presencia más destacada fue la de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

¿Qué planteó Río Negro en la Mesa Federal Minera?

«Somos actualmente una provincia que nos hemos sumado a la exportación de oro y plata, y sinceramente ha cambiado mucho la realidad de la minería en estos últimos años«, expresó Aberastain Oro durante su participación en la feria minera, destacando el presente de la actividad en Río Negro.

El funcionario también aseguró que los avances del sector ya empiezan a reflejarse en los territorios. «Las decisiones y los avances que se están dando en los proyectos hoy se ven beneficiados en las comunidades y sobre todo en las provincias que tienen los recursos naturales«, sostuvo.

Refiriéndose al panorama actual, indicó que la minería en Argentina cuenta con respaldo tanto político como institucional, y señaló que «hoy los gobiernos provinciales y el gobierno nacional están más que alineados, estamos todos buscando el desarrollo de la actividad minera».

La presencia más destacada fue la de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Foto: Gobierno de Río Negro.

Aberastain Oro también valoró el inicio de la etapa productiva del proyecto Calcatreu, operado por Patagonia Gold y que se encuentra a 90 kilómetros de Ingeniero Jacobacci. El mismo cuenta con más de 200 trabajadores activos -siendo la mayoría de la provincia- y exportará oro y plata hacia una refinería de Canadá.

«El proyecto inició la producción este mes y es un orgullo enorme para Río Negro«, dijo el secretario en el encuentro frente a las autoridades del gobierno nacional, gobernadores de distintas provincias, legisladores, representantes de cámaras empresarias y referentes sindicales.

La apertura de la Mesa Federal Minera estuvo a cargo de Karina Milei, junto a los Gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil; de Córdoba, Martín Llaryora; de Jujuy, Carlos Sadir; de Mendoza, Alfredo Cornejo; de San Juan, Marcelo Orrego; y de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

De parte del sector empresario estuvieron presentes referentes de la Cámara Argentina de Empresas Mineras y de compañías vinculadas a los principales proyectos del país. También asistieron representantes sindicales de la Asociación Obrera Minera Argentina y de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina.