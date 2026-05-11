Imputaron a los cuatro detenidos en Neuquén tras los allanamientos que desbarataron un kiosco narco

Cuatro personas fueron acusadas por presunta comercialización de estupefacientes en Neuquén, luego de una investigación que incluyó denuncias vecinales, tareas de vigilancia y allanamientos simultáneos en distintos domicilios. La Justicia además ordenó la clausura por cuatro meses de una vivienda del barrio Gregorio Álvarez señalada como punto de venta de drogas.

La audiencia se realizó el viernes y estuvo encabezada por las fiscales Paula Yerfino y Silvia Moreira, junto a la coordinadora de la fiscalía de Narcocriminalidad, Mariana Querejeta. El juez de garantías Juan Guaita avaló la formulación de cargos y las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público Fiscal.

Ventas desde una ventana y modalidad delivery

De acuerdo con la teoría presentada por la fiscalía, entre el 10 de marzo y el 7 de mayo de este año, los tres imputados comercializaron drogas desde una vivienda ubicada en el barrio Gregorio Álvarez y también mediante entregas bajo modalidad delivery utilizando distintos vehículos.

Según la investigación preliminar, las operaciones se realizaban tanto de manera presencial como a través de una ventana que daba directamente a la calle. Además, los investigadores detectaron movimientos compatibles con entregas en automóviles y motocicletas.

Yerfino explicó que durante el período investigado se registraron “89 movimientos compatibles con operaciones de comercialización de droga”.

La pesquisa comenzó tras denuncias anónimas realizadas por vecinos mediante el código QR del Ministerio Público Fiscal y la aplicación Neuquén Te Cuida. En esos reportes se advertía sobre una presunta venta de cocaína y marihuana “durante las 24 horas”.

A partir de esas alertas, personal del Departamento Antinarcóticos desplegó tareas de observación, seguimientos, utilización de drones y análisis de comunicaciones.

Cocaína, éxtasis, ketamina y un arma

Los allanamientos se concretaron el pasado 7 de mayo en tres domicilios. Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron 125,8 gramos de cocaína, 34 gramos de cogollos de cannabis, 15 pastillas de éxtasis, más de 12 gramos de MDMA, ketamina y dinero en efectivo.

También encontraron balanzas de precisión, recortes de nylon, anotaciones consideradas de interés para la causa y vehículos que habrían sido utilizados para distribuir droga.

En una habitación alquilada por uno de los imputados, se halló además un arma de fuego calibre 22 apta para el disparo, por lo que se le atribuyó un segundo delito vinculado a la tenencia ilegal.

Prisión domiciliaria y clausura del inmueble

La fiscal Moreira solicitó prisión preventiva domiciliaria por cuatro meses para dos acusados, al sostener que existían riesgos de fuga y entorpecimiento de la investigación. Entre otros puntos, mencionó la gravedad de los hechos investigados y el temor de vecinos a declarar públicamente.

Para los otros dos imputados, pidió medidas cautelares menos gravosas: fijar domicilio a más de 200 metros del inmueble investigado, prohibición de acercamiento, impedimento de salir de la provincia y presentaciones periódicas en comisarías.

Por su parte, la coordinadora Querejeta solicitó la clausura de la vivienda investigada al considerar que funcionaba como un punto de expendio de drogas y que la medida resultaba necesaria para evitar la continuidad de la actividad ilícita.

El juez Guaita hizo lugar al planteo fiscal, fijó un plazo de investigación de cuatro meses y ordenó la prisión domiciliaria de dos de los acusados con controles policiales diarios y colocación de tobillera electrónica cuando exista disponibilidad técnica.