En la Legislatura de Río Negro, Martina Lacour dejó la bancada del PRO tras fuertes críticas internas

La legisladora barilochense Martina Lacour formalizó su salida del bloque PRO y lo hizo con duras críticas contra la conducción partidaria por «incumplir la Carta Orgánica, bloquear la participación interna y cerrar el diálogo político».

En notas remitidas al presidente de la Legislatura, Pedro Pesatti y al titular de la bancad del PRO, Juan Martín, Lacour afirmó que seguirá como «legisladora independiente» y justificó su determinación en diferencias políticas y de funcionamiento interno dentro del PRO provincial.

Esta salida se preveía y tuvo un anticipo este fin de semana cuando la parlamentaria no participó del encuentro del PRO en Bariloche. «No fui invitada a participar en nada», comentó entonces.

El alejamiento de la parlamentaria dejó al PRO con cuatro integrantes en el bloque provincial

La bancada del PRO, con esta renuncia, queda reducida a cuatro integrantes: Martín, María Laura Frei, Ofelia Stupelengo y Juan Murillo.

En la elección del año pasado, ella y Martín encabezaron la lista al Congreso. El quiebre se concretó en el proceso interno cuando la legisladora quiso participar con una lista partidaria y la Junta Electoral no habilitó su presentación. Así, Juan Martín renovará su mandato al frente de la fuerza amarilla.

En su escrito, Lacour se dirigió al presidente del PRO para asegurar que su «conducción instaló una lógica maniquea —buenos de un lado, malos del otro— que reemplazó la construcción colectiva por la obediencia personal», afirmó.

«Las divisiones internas fueron fomentadas o toleradas». También denunció exclusiones dentro del espacio y cuestionó la conformación de «sectores cerrados«. «Lejos de promover integración, se consolidó así una lógica de pertenencias personales y sectores cerrados», expresó.

La legisladora denunció una lógica interna de obediencia y escasa participación política

En otro tramo, apuntó contra el estilo de conducción partidaria: «Quien conduce un espacio político no puede desentenderse de su equipo ni limitarse a administrar lealtades«.

También cuestionó la administración del partido y aludió a que no pudo acceder a los balances y documentación contable. «Esa negativa no constituye un simple descuido administrativo: implica concentrar deliberadamente información«, sostuvo.

En relación al proceso interno, Lacour acusó que se le impidió competir. «Se avanzó en la desarticulación de la lista rival para impedir la competencia y preservar una conducción sin discusión interna«, expresó.

Agregó que el PRO «no tiene hoy en Río Negro caudal electoral suficiente para competir en soledad». Además, sostuvo que la relación con La Libertad Avanza «se encuentra quebrada».