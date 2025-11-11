La planta que estimula la producción de colágeno y alivia el dolor de rodillas

El orégano, conocido principalmente como un condimento culinario, esconde propiedades que van más allá de la cocina. Esta hierba rica en antioxidantes estimula la producción de colágeno, una proteína esencial para mantener la elasticidad y fuerza de los tejidos, especialmente en las articulaciones. Además, su capacidad analgésica contribuye a aliviar molestias comunes como el dolor de rodillas, según destaca la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos.

Incorporarlo a la dieta diaria no solo aporta sabor a los platos, sino que también refuerza la salud articular, combatiendo los efectos del envejecimiento. Gracias a sus compuestos naturales, el orégano se presenta como un aliado sencillo y efectivo para quienes buscan cuidar sus articulaciones de manera natural.

Pese a que el orégano es ampliamente utilizado en la cocina, pocas personas conocen su capacidad para estimular la producción de colágeno y aliviar dolores en articulaciones como las rodillas. Rico en antioxidantes, esta hierba ayuda a regenerar tejidos y combatir el desgaste.

Según investigaciones citadas por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, el orégano contiene compuestos analgésicos que reducen molestias, fortaleciendo además los huesos y articulaciones. Este beneficio lo convierte en un complemento natural ideal para mitigar el impacto del paso del tiempo.

Incorporar orégano en tu dieta diaria es sencillo y puede marcar una diferencia significativa en tu bienestar articular y general.

Tres formas de incorporar orégano a tu alimentación:

El orégano no solo es un condimento versátil, sino también un poderoso aliado para la salud articular gracias a su capacidad para estimular la producción de colágeno y aliviar dolores en las rodillas. Podés aprovechar sus beneficios añadiéndolo a tus comidas de manera práctica y deliciosa.

Incorporalo como infusión caliente para aprovechar al máximo sus antioxidantes, espolvorealo sobre ensaladas y pastas para realzar el sabor y sumar nutrientes, o mezclalo con aceite de oliva para crear un aderezo natural y saludable. Estas simples opciones permiten disfrutar de sus propiedades mientras cuidás tus articulaciones.

Encontrá más noticias sobre BIENESTAR haciendo clic acá.

¿Querés recibir nuestro newsletter? Suscribite acá y te llega todos los miércoles y sábados a tu correo.