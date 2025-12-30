La planta que sí o sí tenés que tener en tu patio para ahuyentar a los mosquitos

Cuando las temperaturas suben y los días se alargan, disfrutar del aire libre puede convertirse en un desafío debido a la presencia de mosquitos. Estos pequeños visitantes no deseados encuentran en el sudor, el dióxido de carbono y ciertos aromas irresistibles un llamado a atacar. Sin embargo, la naturaleza también ofrece soluciones efectivas, como la citronela (Cymbopogon sp.), una planta aromática conocida por sus propiedades repelentes.

La citronela es una planta perenne de la familia de las poáceas, reconocida por su distintivo aroma cítrico. Originaria de regiones tropicales y subtropicales, puede alcanzar entre uno y dos metros de altura, y durante el verano produce espigas florales que no solo son decorativas, sino que también atraen polinizadores beneficiosos como abejas y mariposas.

¿Cómo repele a los mosquitos?

El secreto de la citronela radica en sus aceites esenciales, cuyo aroma actúa como un repelente natural contra insectos, incluidos los mosquitos. Estos aceites, extraídos de sus hojas y tallos, son utilizados en velas, aceites aromáticos y productos diseñados para proteger los espacios de los molestos insectos voladores.

Cuidados para cultivar citronela en casa

La citronela no solo es una aliada para ahuyentar a los mosquitos, sino que también es fácil de cultivar, lo que la convierte en una opción ideal para jardines y balcones. A continuación, algunos consejos para su cuidado:

Clima y ubicación: La citronela prospera en climas cálidos y húmedos, aunque puede adaptarse a áreas más templadas si se la protege de heladas. Es ideal ubicarla en un lugar con buena exposición solar.

La citronela prospera en climas cálidos y húmedos, aunque puede adaptarse a áreas más templadas si se la protege de heladas. Es ideal ubicarla en un lugar con buena exposición solar. Suelo: Prefiere suelos bien drenados y ricos en nutrientes, con un pH ligeramente ácido. Es importante evitar el encharcamiento, ya que puede dañar sus raíces.

Prefiere suelos bien drenados y ricos en nutrientes, con un pH ligeramente ácido. Es importante evitar el encharcamiento, ya que puede dañar sus raíces. Riego: Necesita riegos regulares, especialmente durante los meses más cálidos. Sin embargo, es esencial dejar que la capa superior del suelo se seque entre riegos.

Necesita riegos regulares, especialmente durante los meses más cálidos. Sin embargo, es esencial dejar que la capa superior del suelo se seque entre riegos. Poda: Para mantener su forma y estimular un crecimiento saludable, se recomienda podar las hojas secas o dañadas.

Para mantener su forma y estimular un crecimiento saludable, se recomienda podar las hojas secas o dañadas. Reproducción: Puede propagarse mediante la división de matas o el uso de esquejes, lo que facilita su expansión en el jardín.

Beneficios adicionales

Además de repeler mosquitos, la citronela tiene otros usos interesantes:

Aromaterapia: Su aceite esencial es conocido por sus propiedades relajantes, ideales para reducir el estrés.

Su aceite esencial es conocido por sus propiedades relajantes, ideales para reducir el estrés. Decoración: Sus largas hojas y su porte elegante la convierten en una opción ornamental para bordes de caminos o como planta central en macetas grandes.

Sus largas hojas y su porte elegante la convierten en una opción ornamental para bordes de caminos o como planta central en macetas grandes. Polinizadores: Las flores de citronela atraen abejas y mariposas, contribuyendo a la biodiversidad del jardín.

Para maximizar su efecto repelente, podés combinar la citronela con otras plantas aromáticas como lavanda, romero, menta o geranio de limón. Este «cóctel aromático» no solo fortalecerá la barrera contra los mosquitos, sino que también embellecerá el espacio con sus colores y fragancias.

Precauciones

Aunque la citronela es segura en general, es importante evitar el contacto directo de sus aceites con la piel, ya que puede causar irritaciones en personas sensibles. Además, si decidis usar productos comerciales a base de citronela, asegurate de seguir las indicaciones del fabricante.

Con su aroma cítrico y su eficacia probada contra los mosquitos, la citronela se posiciona como una de las mejores opciones para quienes buscan una solución natural y estética para proteger sus espacios al aire libre.

