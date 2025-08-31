Las grasas saludables existen: una nutricionista explica cuáles son y cómo consumirlas

La Licenciada en nutrición Estefanía Spessot Aguerreberry (MP 6320), actualmente dedicada a la población de adultos mayores, colabora en explicar sobre la importancia de la incorporación controlada de las grasas en la alimentación.

Las grasas son nutrientes, junto con los hidratos de carbono y las proteínas, y son esenciales para nuestra alimentación. Pero hay algunas más saludables que otras.

“Las grasas son macronutrientes que nos aportan energía, 9 calorías por cada gramo que consumimos, en cambio los hidratos de carbono y las proteínas nos aportan 4 calorías por gramo. Claramente las grasas son los nutrientes que más densidad calórica tienen, la principal función es aportar energía”, introduce la nutricionista.

Las grasas insaturadas, como el aceite de oliva o girasol, están entre las que aportan más beneficios / Foto gentileza

Existe una clasificación de las grasas, y cada una de ellas tiene orígenes, características y aportes particulares. Los tipos de grasas se van a clasificar según los ácidos grasos que la conformen: grasas saturadas, insaturadas y trans, que son las que causarían los problemas.

“Las grasas saturadas son mayormente de origen animal, las grasas de las carnes, los lácteos, la manteca de cacao y el aceite de coco y de palma. En cambio, las grasas insaturadas son líquidas a temperatura ambiente y comúnmente se conocen como aceites: aceite de oliva, de girasol, y de maíz. Estas son las que más beneficio aportan para nuestro cuerpo y tienen ácidos grasos que son nutrientes esenciales, es decir, que el organismo no los puede fabricar y el único modo de conseguirlos es aportándolos con la dieta”, desarrolla la licenciada.

La grasa natural de la palta y los frutos secos ayuda a reducir el colesterol malo / Foto gentileza

Dentro de las grasas insaturadas, hay otra clasificación, las monoinsaturadas y las poliinsaturadas. Estas son todas grasas saludables que colaboran con la disminución del colesterol malo y aumentan el colesterol bueno.

“La principal función de las grasas monoinsaturadas (aceite de oliva, palta, frutos secos, etc.) es reducir el nivel plasmático del colesterol malo, que es el LDL. Consumir este tipo de alimentos hace que el paciente que tenga colesterol alto, y más proporción de colesterol malo alto, se le disminuya en sangre, por eso es tan positiva su incorporación”, manifiesta la nutricionista.

Las grasas malas de la película

Dentro de la primera clasificación están las llamadas grasas hidrogenadas, o grasas trans. Su fuente no es natural, y resultan las más dañinas. Los productos ultra procesados tienen alto grado de este tipo de grasas entre sus ingredientes. Hoy el etiquetado frontal advierte sobre esto.

Las grasas hidrogenadas o grasas trans están presentes en los alimentos ultra procesados y resultan las más dañinas / Foto gentileza

“Las grasas trans se obtienen durante la hidrogenación. La hidrogenación es un proceso químico que transforma una grasa que es líquida a temperatura ambiente (aceite) en una grasa sólida a la misma temperatura. El proceso de hidrogenación de un aceite vegetal sería para formar la margarina, por ejemplo. Ese proceso de hidrogenación es el más peligroso a nivel de los enlaces. Son mucho más perjudiciales para la salud que las grasas insaturadas, así que hay que evitarlas”, advierte Estefanía Spessot Aguerreberry.

“Estas grasas trans aumentan el colesterol malo y disminuyen el colesterol bueno, al revés de lo que generan las otras, las grasas monoinsaturadas. Están presente en los productos ultra procesados. Siempre le digo a los pacientes, entre manteca y margarina, siempre preferir manteca, en realidad ninguna de las dos en mucha cantidad, pero siempre elegir manteca porque por lo menos no tiene ese proceso de hidrogenación”, aconseja la licenciada.

