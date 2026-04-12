Plantas que florecen en otoño: cinco arbustos ideales para llenar tu jardín de color en esta temporada

Plantar en otoño permite que los arbustos se afiancen en el suelo antes de la llegada del invierno, lo que les da una ventaja para florecer con fuerza en las siguientes temporadas.

Cuando bajan las temperaturas y muchos árboles pierden sus hojas, el jardín puede parecer apagado. Sin embargo, existen arbustos que alcanzan su máximo esplendor en otoño, regalando flores, frutos decorativos o follaje de tonos vibrantes.

Incorporar estos ejemplares es una forma sencilla de mantener la vida, el color y el interés visual en patios, balcones o jardines durante la temporada fresca.

Te contamos cuáles son los arbustos más recomendados para sembrar o disfrutar en esta época del año.

Camelias: flores elegantes para climas frescos

Fotos gentileza.-

La camelia es un arbusto de origen asiático que florece en pleno otoño y parte del invierno. Sus flores pueden ser blancas, rosadas o rojas, de apariencia delicada y muy decorativa. Además, su follaje verde oscuro se mantiene todo el año, aportando estructura al jardín.

Claves de cultivo:

Prefieren suelos ácidos, bien drenados y ricos en materia orgánica.

Necesitan buena luz, pero sin exposición directa al sol fuerte del mediodía.

Requieren riego regular, pero evitando el encharcamiento.

Ideal para: jardines de media sombra, macetas grandes o como ejemplares aislados.

Abutilon: el farolito que ilumina el jardín

Conocido popularmente como «farolito chino», el abutilon es un arbusto semileñoso que florece desde el otoño hasta mediados de primavera. Sus flores colgantes en forma de campana, generalmente naranjas, rojas o amarillas, aportan un efecto luminoso muy especial.

Claves de cultivo:

Acepta sol directo o media sombra luminosa.

Crece bien en macetas o en tierra directamente.

Se adapta a diferentes suelos, siempre que estén bien drenados.

Ideal para: patios soleados, entradas o rincones protegidos del viento fuerte.

Durillo (Viburnum tinus): resistencia y belleza todo el año

El durillo es un arbusto muy valorado por su floración blanca en otoño e invierno y por su resistencia a distintas condiciones climáticas. Además, produce pequeños frutos azulados que decoran el jardín en la estación fría.

Claves de cultivo:

Crece bien tanto a pleno sol como en media sombra.

Tolera sequías moderadas una vez establecido.

Requiere poca poda y mantenimiento.

Ideal para: cercos vivos, bordes de jardines y macetas amplias.

Rododendro: un clásico del sur argentino

En regiones de clima fresco y húmedo, como la cordillera patagónica, el rododendro es una joya otoñal. Sus flores en racimos, que pueden ser lilas, rosas, blancas o rojas, aparecen a fines de otoño y llenan de vida los jardines.

Claves de cultivo:

Prefiere suelos ácidos, bien drenados y ricos en materia orgánica.

Requiere ambientes frescos y protegidos del sol directo fuerte.

Es sensible a los suelos calcáreos.

Ideal para: jardines de sombra parcial o bosques urbanos.

Berberis: color en hojas y frutos

El berberis, también conocido como agracejo, es un arbusto rústico que gana protagonismo en otoño gracias al color rojizo o púrpura de su follaje. Además, algunas variedades producen pequeñas bayas que atraen a los pájaros.

Claves de cultivo:

Se adapta a diferentes tipos de suelo.

Prefiere sol pleno para desarrollar colores más intensos.

Tolera heladas y vientos.

Ideal para: setos bajos, bordes de caminos y jardines rocosos.

Cómo elegir el arbusto ideal para tu espacio

Antes de elegir qué arbusto plantar en otoño, es importante considerar:

La exposición solar de tu jardín o balcón.

de tu jardín o balcón. El espacio disponible , ya que algunos crecen más que otros.

, ya que algunos crecen más que otros. El tipo de suelo y si necesitás modificarlo para algunas especies.

y si necesitás modificarlo para algunas especies. El mantenimiento que podés ofrecer, ya que algunas variedades requieren más cuidados que otras.

Plantar en otoño permite que los arbustos se afiancen en el suelo antes de la llegada del invierno, lo que les da una ventaja para florecer con fuerza en las siguientes temporadas.

Un jardín otoñal lleno de vida

El otoño también puede ser una época de color, perfume y belleza en el jardín. Incorporar arbustos que florecen en esta estación es una forma de mantener la energía viva en casa, acompañando el cambio de estación con la fuerza de la naturaleza.

No importa si tenés un gran patio o un pequeño balcón: hay un arbusto para cada espacio, listo para regalarte su mejor versión cuando más se necesita color.