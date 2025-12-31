Por qué sedar a las mascotas ante la pirotecnia es una práctica peligrosa que ya no se recomienda

Cada vez que se acercan las fiestas o celebraciones con fuegos artificiales, se repite una escena conocida en muchos hogares: la preocupación por el miedo de las mascotas y la búsqueda de una solución rápida para evitarles el estrés. Durante años, una de las respuestas más habituales fue administrar gotas tranquilizantes, una práctica hoy desaconsejada por la medicina veterinaria.

El médico veterinario Jorge Vaccari (M.P 262) visitó los estudios de «El diario del Mediodía» (Lunes a viernes de 11 a 14 por RÍO NEGRO RADIO) y explicó que estos fármacos, utilizados sin evaluación previa, no eliminan el miedo ni el impacto del ruido, sino que actúan sobre la respuesta motora del animal. “El perro o el gato sigue percibiendo el estruendo y el terror, pero queda sin posibilidad de reaccionar o escapar”, señaló. Esa combinación —miedo intenso e inmovilidad— genera una angustia aún mayor.

Además del aspecto emocional, el veterinario advirtió sobre los riesgos físicos. Muchos de estos medicamentos producen hipotensión, es decir, bajan la presión arterial, y su efecto puede ser especialmente peligroso si el animal tiene problemas cardíacos o circulatorios no diagnosticados. “En la mayoría de los casos se usaban sin ningún tipo de control clínico”, recordó.

El contexto de la pirotecnia sonora agrava la situación. No solo afecta a perros y gatos, sino también a personas internadas, adultos mayores y fauna silvestre. En ese sentido, Vaccari insistió en que la primera recomendación es no utilizar pirotecnia sonora, una práctica que además está prohibida y genera daños que muchas veces no se dimensionan.

“Sedarlas no les quita el miedo: las deja inmóviles mientras siguen sintiendo el terror del ruido.” Jorge Vaccari. Médico Veterinario. (M.P 262)

Cómo actuar con tu mascota si escuchás pirotecnia en tu zona

Frente a este escenario, el especialista propuso alternativas seguras y efectivas que no implican medicación. La principal es preparar un ambiente adecuado dentro del hogar: un espacio reducido, sin ventanas ni vidrios, con menor ingreso de ruidos externos. La idea es generar un refugio que atenúe los sonidos del exterior.

Foto: Archivo.-

También recomendó usar estímulos sonoros internos, como radio, televisión o música, para disminuir el contraste con los ruidos de afuera. A eso se suma dejar objetos que distraigan al animal —juguetes, pelotas, huesos aptos— y garantizar siempre agua fresca disponible.

Otro punto importante es la alimentación. Vaccari aconsejó no forzar la comida en momentos de alta excitación, especialmente en perros grandes, ya que el estrés combinado con actividad intensa puede derivar en problemas digestivos. “Si no come y retoma al día siguiente, no pasa nada”, aclaró.

El mensaje final fue contundente: sedar a las mascotas para enfrentar la pirotecnia es una práctica que debe abandonarse. Aunque durante años se hizo con buenas intenciones, hoy se sabe que no protege al animal y puede empeorar su experiencia. La información, la prevención y el cuidado del entorno siguen siendo las mejores herramientas para atravesar estas situaciones sin poner en riesgo su bienestar.