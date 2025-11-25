Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo, según expertos

El jengibre, uno de los ingredientes más antiguos de la medicina natural, volvió a ocupar un lugar destacado en la conversación científica. Expertos consultados por The New York Times explicaron cómo actúa en el organismo y qué evidencia existe sobre su capacidad para aliviar diferentes síntomas, especialmente los relacionados con el sistema digestivo.

Un antiinflamatorio natural con respaldo científico

El jengibre contiene compuestos bioactivos —como el gingerol y el shogaol— que poseen efectos antiinflamatorios y antioxidantes. Los especialistas consultados señalan que estos componentes pueden reducir procesos inflamatorios leves, mejorar la circulación y favorecer la digestión.

Si bien no sustituye tratamientos médicos, sí cuenta con evidencia moderada que respalda su uso para reducir algunas molestias frecuentes.

Náuseas: el efecto más comprobado

Los expertos coinciden en que la propiedad del jengibre con mayor respaldo científico es su capacidad para aliviar náuseas, especialmente en:

Náuseas del embarazo

Mareos o cinetosis

Molestias estomacales por indigestión

Efectos secundarios leves de tratamientos médicos

Diversos estudios muestran que pequeñas dosis —entre 0,5 g y 1 g al día— pueden reducir significativamente la sensación de malestar.

Ayuda en la digestión y reduce la hinchazón

Según los especialistas, el jengibre estimula la motilidad gástrica, es decir, ayuda a que los alimentos se muevan más fácilmente por el sistema digestivo. Esto puede aliviar:

Pesadez después de comer

Distensión abdominal

Gases

Digestiones lentas

Además, su efecto carminativo contribuye a reducir la acumulación de aire en el intestino.

Dolor leve e inflamación

El gingerol, principal compuesto activo, tiene efectos antiinflamatorios que pueden colaborar en el alivio de:

Dolores musculares leves

Molestias menstruales

Inflamación moderada relacionada con el ejercicio

Dolor de garganta

Si bien no reemplaza el uso de analgésicos convencionales, algunas investigaciones muestran que el jengibre puede disminuir la intensidad del dolor menstrual hasta en un 30 %.

Beneficios respiratorios

Gracias a su capacidad para relajar las vías aéreas y reducir la inflamación, algunos estudios sugieren que el jengibre puede ayudar a:

Aliviar la tos

Reducir irritaciones leves de garganta

Favorecer la descongestión nasal

Estos efectos, aunque no sustituyen medicación, pueden complementar cuidados generales durante un resfriado.

¿Hay contraindicaciones?

Los expertos advierten que el jengibre es seguro en la mayoría de los casos, pero puede no ser recomendable para:

Personas que toman anticoagulantes

Quienes tienen úlceras o gastritis severa

Pacientes con cálculos biliares, sin supervisión médica

Como siempre, recomiendan consultar a un profesional antes de usarlo en forma diaria o en dosis altas.

Un ingrediente simple con múltiples beneficios

El jengibre sigue ganando protagonismo gracias a su versatilidad y a la creciente evidencia que respalda su uso para aliviar síntomas comunes, desde las náuseas hasta el dolor leve y la inflamación. Ya sea en infusión, rallado o en cápsulas, los expertos recuerdan que su poder está en la constancia y en usarlo en cantidades moderadas.