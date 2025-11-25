Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo, según expertos
El jengibre es uno de los remedios naturales más antiguos para tratar molestias del sistema digestivo.
El jengibre, uno de los ingredientes más antiguos de la medicina natural, volvió a ocupar un lugar destacado en la conversación científica. Expertos consultados por The New York Times explicaron cómo actúa en el organismo y qué evidencia existe sobre su capacidad para aliviar diferentes síntomas, especialmente los relacionados con el sistema digestivo.
Un antiinflamatorio natural con respaldo científico
El jengibre contiene compuestos bioactivos —como el gingerol y el shogaol— que poseen efectos antiinflamatorios y antioxidantes. Los especialistas consultados señalan que estos componentes pueden reducir procesos inflamatorios leves, mejorar la circulación y favorecer la digestión.
Si bien no sustituye tratamientos médicos, sí cuenta con evidencia moderada que respalda su uso para reducir algunas molestias frecuentes.
Náuseas: el efecto más comprobado
Los expertos coinciden en que la propiedad del jengibre con mayor respaldo científico es su capacidad para aliviar náuseas, especialmente en:
- Náuseas del embarazo
- Mareos o cinetosis
- Molestias estomacales por indigestión
- Efectos secundarios leves de tratamientos médicos
Diversos estudios muestran que pequeñas dosis —entre 0,5 g y 1 g al día— pueden reducir significativamente la sensación de malestar.
Ayuda en la digestión y reduce la hinchazón
Según los especialistas, el jengibre estimula la motilidad gástrica, es decir, ayuda a que los alimentos se muevan más fácilmente por el sistema digestivo. Esto puede aliviar:
- Pesadez después de comer
- Distensión abdominal
- Gases
- Digestiones lentas
Además, su efecto carminativo contribuye a reducir la acumulación de aire en el intestino.
Dolor leve e inflamación
El gingerol, principal compuesto activo, tiene efectos antiinflamatorios que pueden colaborar en el alivio de:
- Dolores musculares leves
- Molestias menstruales
- Inflamación moderada relacionada con el ejercicio
- Dolor de garganta
Si bien no reemplaza el uso de analgésicos convencionales, algunas investigaciones muestran que el jengibre puede disminuir la intensidad del dolor menstrual hasta en un 30 %.
Beneficios respiratorios
Gracias a su capacidad para relajar las vías aéreas y reducir la inflamación, algunos estudios sugieren que el jengibre puede ayudar a:
- Aliviar la tos
- Reducir irritaciones leves de garganta
- Favorecer la descongestión nasal
Estos efectos, aunque no sustituyen medicación, pueden complementar cuidados generales durante un resfriado.
¿Hay contraindicaciones?
Los expertos advierten que el jengibre es seguro en la mayoría de los casos, pero puede no ser recomendable para:
- Personas que toman anticoagulantes
- Quienes tienen úlceras o gastritis severa
- Pacientes con cálculos biliares, sin supervisión médica
Como siempre, recomiendan consultar a un profesional antes de usarlo en forma diaria o en dosis altas.
Un ingrediente simple con múltiples beneficios
El jengibre sigue ganando protagonismo gracias a su versatilidad y a la creciente evidencia que respalda su uso para aliviar síntomas comunes, desde las náuseas hasta el dolor leve y la inflamación. Ya sea en infusión, rallado o en cápsulas, los expertos recuerdan que su poder está en la constancia y en usarlo en cantidades moderadas.
Comentarios