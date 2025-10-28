Halloween: recetas para cuidar tu salud sin perder nunca la diversión

Prof. Lic. Samuel B. García – Nutricionista / MP:108



Halloween se está poniendo de moda, es una de la celebración esperada por niños y grandes, especialmente por la tradición de recibir y compartir golosinas. Sin embargo, esta fiesta también representa un desafío para mantener una alimentación saludable debido al consumo excesivo de dulces altos en azúcares refinados y aditivos.

Desde la perspectiva nutricional, es importante entender que el azúcar en exceso puede afectar negativamente la salud, aumentando el riesgo de caries dental, sobrepeso, obesidad y enfermedades metabólicas como la diabetes tipo 2. Por eso, el desafío no es eliminar por completo los dulces en Halloween, sino aprender a disfrutarlos con moderación y equilibrio.







¿Cómo hacerlo?

Planificación previa : Antes de la celebración, se puede preparar con anticipación snacks saludables para los niños, como frutas frescas o frutos secos, y combinar el consumo de dulces con opciones nutritivas.

: Antes de la celebración, se puede preparar con anticipación snacks saludables para los niños, como frutas frescas o frutos secos, y combinar el consumo de dulces con opciones nutritivas. Moderación en las porciones : Permitir el consumo controlado, por ejemplo, estableciendo una cantidad diaria limitada para evitar excesos. Esto ayuda a que los niños aprendan a disfrutar sin abusar.

: Permitir el consumo controlado, por ejemplo, estableciendo una cantidad diaria limitada para evitar excesos. Esto ayuda a que los niños aprendan a disfrutar sin abusar. Elegir opciones con menos azúcares añadidos : En el mercado existen alternativas más saludables, como chocolates con mayor porcentaje de cacao o golosinas hechas con ingredientes naturales.

: En el mercado existen alternativas más saludables, como chocolates con mayor porcentaje de cacao o golosinas hechas con ingredientes naturales. Promover el lavado dental después del consumo : Una buena higiene bucal es fundamental para prevenir la caries.

: Una buena higiene bucal es fundamental para prevenir la caries. Incluir actividad física: Durante esos días, aumente el tiempo de juego y ejercicio ayuda a equilibrar las calorías extra consumidas.



Es clave que la familia, escuelas y la sociedad en general promuevan un mensaje responsable sobre el consumo de dulces, evitando que se convierta en un hábito diario y riesgoso. Celebrar Halloween puede ser una experiencia divertida y saludable si se toman decisiones conscientes.

Recordemos que el equilibrio es la clave de una alimentación sana, incluso en días festivos. Disfrutar de los dulces no significa descuidar la salud, sino aprender a integrar los pequeños placeres dentro de un estilo de vida saludable que permita el bienestar a largo plazo.

Te dejamos algunas ideas de golosinas caseras nutritivas y fáciles para Halloween:

Murciélagos de banana y pasas

Ingredientes: banana, pasas de uva, chocolate negro para derretir.

Preparación: cortar la banana en mitades, usar las pasas para hacer los ojos pegados con chocolate derretido. Dejar enfriar para que el chocolate se solidifique.



Barritas de granola caseras

Ingredientes: avena, miel, frutos secos, semillas (girasol, calabaza), pasas, chocolate amargo en trozos.

Preparación: mezclar todos los ingredientes, poner en molde y hornear a temperatura suave. Cortar en barritas una vez frías.

Calabazas de naranja/mandarina

Ingredientes: mandarinas o naranjas, clavos de olor.

Preparación: insertar clavos en las mandarinas para hacer puntitos y decorar como calabazas aromáticas comestibles.



Muffins integrales de calabaza

Ingredientes: puré de calabaza, harina integral, huevos, canela, nueces picadas, endulzante natural.

Preparación: mezclar todo y hornear en moldes para muffins. Son nutritivos, ricos en fibra y perfectos para un snack.

Estas son opciones ideales para controlar los ingredientes, evitar conservantes y azúcares excesivos, además de aportar fibra, vitaminas y minerales necesarios para la salud infantil y familiar. Involucrar a los niños en la preparación también es una forma educativa y divertida de fomentar hábitos saludables.