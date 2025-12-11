¿Sentís que caés el vacío mientras dormís? a qué se debe y qué hacer para evitarlo

Estas sacudidas se producen al inicio del sueño, en la llamada fase hipnagógica

Se trata de un fenómeno conocido como sacudidas hipnagógicas, una reacción muscular involuntaria que, aunque inofensiva, puede resultar desconcertante. Afecta al 70% de la población en algún momento de sus vidas, convirtiéndose en un tema recurrente de conversación y curiosidad.

A pesar de no ser un problema médico grave, las sacudidas hipnagógicas despiertan interrogantes tanto en quienes las padecen como en la comunidad científica. Su carácter impredecible y las sensaciones que las acompañan, como imágenes de tropezones o caídas, hacen que este fenómeno sea un objeto de estudio constante. Aunque se han propuesto teorías sobre su origen, aún no existe una explicación definitiva que aclare completamente este enigma.

¿Qué ocurre durante las sacudidas hipnagógicas?:

Estas sacudidas se producen al inicio del sueño, en la llamada fase hipnagógica, cuando el cuerpo comienza a relajarse. Durante este proceso, los músculos pueden experimentar espasmos involuntarios, conocidos como mioclonías. Según explicaron expertos, se trata de un reflejo del sistema nervioso que, aunque no peligroso, puede alterar el descanso.

Un especialista en medicina del sueño describió este fenómeno como «un movimiento muscular organizado» y subrayó que no existe un consenso definitivo en la comunidad científica sobre su origen.

¿Por qué se producen?

Diversos factores pueden desencadenar estas contracciones. Entre ellos destacan el consumo de cafeína y otros estimulantes, el estrés acumulado y el cansancio físico extremo. Curiosamente, el cuerpo puede reaccionar de esta manera tanto por un exceso de actividad como por un agotamiento profundo.

Además, algunas teorías sugieren un origen evolutivo: en tiempos remotos, estas sacudidas podrían haber funcionado como un mecanismo para evitar caídas mientras nuestros antepasados dormían en los árboles. Aunque fascinante, esta hipótesis carece de pruebas concluyentes.

Impacto en la calidad del sueño

Si bien las sacudidas hipnagógicas no son consideradas una patología, su aparición recurrente puede generar ansiedad en algunas personas, afectando la percepción de su descanso. Esto pone en evidencia la importancia de seguir investigando el fenómeno para comprender mejor su relación con el sistema nervioso y la calidad del sueño.

¿Cómo minimizar su impacto?:

Los expertos recomiendan algunas medidas para reducir la probabilidad de experimentar estas sacudidas:

Evitar el consumo de cafeína o sustancias estimulantes en las horas previas al descanso.

o sustancias en las horas previas al descanso. Incorporar técnicas de relajación , como meditación o respiración profunda, para manejar el estrés.

, como meditación o respiración profunda, para manejar el estrés. Asegurar un horario regular de sueño que permita al cuerpo descansar lo suficiente.

Aunque no se requiere tratamiento médico en la mayoría de los casos, los sobresaltos frecuentes pueden ser una señal de otros problemas, como niveles elevados de ansiedad o un sueño fragmentado, por lo que conviene prestar atención a su frecuencia.

En última instancia, las sacudidas hipnagógicas son un recordatorio de lo intrincada que puede ser la interacción entre nuestro cerebro, cuerpo y descanso. Comprenderlas mejor podría ser un paso hacia noches más tranquilas y reparadoras.

