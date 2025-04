Chagas en Argentina: cómo se transmite, cómo prevenirlo y por qué ya no es solo una enfermedad rural

La médica cardióloga Sonia Costantini abordó en su tradicional columna de salud en «El Diario del Mediodía» por RÍO NEGRO RADIO una enfermedad que persiste en silencio y afecta a millones de personas: el mal de Chagas. El pasado 14 de abril se conmemoró el Día Internacional de la Lucha contra el Chagas, y por eso la especialista entrevistó a Aida Carolina Núñez Burgos, jefa del Servicio de Cardiología del Hospital Papa Francisco de Salta y ex presidenta del Comité de Chagas de la Federación Argentina de Cardiología.

“Se estima que siete millones de personas en el mundo tienen Chagas, y el 70% no sabe que lo padece”, señaló la profesional desde Salta, una de las provincias más comprometidas por esta enfermedad endémica.

Escuchá la columna de salud de El Diario del mediodía, por RÍO NEGRO RADIO

Una enfermedad que migra con las personas

Aunque históricamente asociada a zonas rurales y viviendas precarias, la realidad del Chagas está cambiando. “El concepto de Chagas urbano ya es una realidad. Hablamos de pacientes que llegan desde zonas endémicas y viven en ciudades como Salta capital, donde no hay transmisión vectorial activa, pero sí hay personas infectadas”, explicó Núñez Burgos.

Este fenómeno también se da a nivel internacional. La migración llevó la enfermedad a países de Europa donde el insecto transmisor no está presente, pero los pacientes sí.

Transmisión y vías menos conocidas

El Trypanosoma cruzi, transmitido principalmente por la vinchuca, es el parásito responsable. Sin embargo, la Dra. Núñez Burgos advirtió que otras formas de transmisión están tomando protagonismo: la transmisión congénita, por ejemplo, representa entre el 4 y el 5% de los casos. Por eso es clave la detección en embarazadas.

También hay transmisión oral: “Se han registrado casos en Brasil por el consumo de jugos contaminados, especialmente de caña de azúcar”, explicó.

Madres, recién nacidos y curación

La especialista subrayó la importancia de los controles prenatales: “Muchas mujeres se enteran de que tienen Chagas durante el embarazo”, explicó. Afortunadamente, si el diagnóstico se hace temprano en el recién nacido, el tratamiento tiene un altísimo porcentaje de curación.

“No todas las madres con Chagas transmiten la enfermedad”, aclaró. “Pero por eso se realiza la pesquisa neonatal y, si es positiva, se inicia el tratamiento con benznidazol en dosis pediátricas”.

Síntomas invisibles y diagnóstico tardío

En muchos casos, la enfermedad transcurre de forma silenciosa durante años. Tanto en niños como en adultos, los síntomas pueden ser inespecíficos: fiebre, dolores musculares o fatiga. “El paciente llega tarde al diagnóstico, muchas veces ya con afectación cardíaca”, dijo Costantini.

En Argentina, la manifestación más común es la cardiopatía chagásica: arritmias, dilatación cardíaca e insuficiencia cardíaca. En Brasil, en cambio, es más frecuente la afectación digestiva.

Recomendaciones y prevención

En cuanto a las recomendaciones para quienes viajan a zonas de riesgo, la especialista aclaró que no existe una medicación preventiva, pero recomendó “usar repelentes, mantener cerradas las carpas al acampar y evitar el contacto con insectos”. Si se encuentra una vinchuca, no debe aplastarse, sino capturarse en un frasco y llevarse al centro de salud más cercano.

¿La enfermedad está presente en la Patagonia?

Costantini también hizo hincapié en que ya no se puede afirmar que el Chagas está limitado al norte argentino: “Ese viejo concepto de que del río Colorado para abajo no había Chagas ya no existe”, remarcó. La vinchuca puede viajar en camiones, leña o muebles, y el cambio climático ha extendido su hábitat.

“En nuestra zona ya no solo hay pacientes con Chagas, también se detectaron vinchucas”, alertó la médica.

Sintonizá RÍO NEGRO RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 91.9 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App (acá para Android, acá para iOS).