Estatales de Neuquén amenazan con cortes de ruta y paro por tiempo indeterminado

El conflicto entre los trabajadores de ATE y el Gobierno de Neuquén sigue creciendo. El gremio estatal se prepara para una asamblea provincial en la que una de las propuestas a votar será paro por tiempo indeterminado y cortes de ruta, según adelantó el secretario adjunto, Jorge Marillan.

El conflicto comenzó por las dilaciones para resolver aspectos del convenio colectivo de trabajo que contiene a los trabajadores del escalafón general, que no tienen sus propios convenios por sector. Según el dirigente, desde febrero había un acuerdo con el Gobierno sobre los puntos a seguir, pero los funcionarios no presentaron las propuestas escritas.

Ante esta situación, se realizó un paro hace dos semanas. Luego, los trabajadores fueron convocados a una reunión que pasó a un cuarto intermedio el viernes y se levantó para ser retomada hoy, pero solo tuvieron comunicaciones informales. Este nuevo retraso fue el que tensó la situación y llevaría a que endurecer las medidas de fuerza.

Marillán detalló que, por ejemplo, en Salud y Educación, hay trabajadores que ganaron concursos pero no pueden ocupar los cargos porque no se publican los decretos que los habilitarían. También denunció que no se realizan las compras de indumentaria, lo que tiene un doble impacto: las tareas se realizan sin la ropa necesaria -sobre todo en lugares de bajas temperaturas- y luego se pagan compensatorios, que significan un gasto público innecesario.

El dirigente estatal dedicó una crítica a cada uno de los ministros involucrados en el conflicto por no disponer los medios para resolverlo. Aseguró que Mariano Gaido (Trabajo, Desarrollo Social y Seguridad) está "prometiendo espejitos de colores" para ganar la intendencia de Neuquén pero su organismo no cumple con lo dispuesto en la ley. Marillán aclaró que en su caso y en el de Marisa Foccarazo (Turismo) entiende que actualmente estén de licencia, pero eso no los exime de resolver el conflicto porque lo conocían previamente.

A la ministra de Salud, Andrea Peve, le criticó no resolver los contratos para que el personal de los hospitales no esté recargada y se le pueda brindar un buen servicio a los pacientes no la vemos. En el caso del ministro de Gobierno, Juan Pablo Prezzoli, resumió: "está más preocupado por irse a la Legislatura" cuando se inicie la nueva gestión, el 10 de diciembre.

Si desde hoy al miércoles no hay un acercamiento entre el Gobierno y ATE es probable que el plenario termine votando un duro plan de lucha, que podría incidir en el escenario electoral de cara a las municipales del 22 de septiembre.