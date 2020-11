Estatales sin reconocimiento

Los empleados estatales de la provincia de Neuquén estamos atravesando un momento de gran incertidumbre económica, emocional y falta de reconocimiento por parte del Estado. Durante todo el 2020 no hemos recibido un aumento en nuestros salarios; hay empleados de baja antigüedad cuyos salarios no llegan a los $ 50.000.

Los gremios aun no lo han podido solucionar y el gobierno plantea una crisis económica por la que no pretende dar aumento este año ni el siguiente. Según el convenio colectivo de trabajo deberíamos haber mejorado nuestra calidad de vida este año desde abril, sin embargo esto no se ha efectuado. Seguimos recibiendo día a día un sueldo que es insuficiente para cubrir los gastos necesarios para vivir dignamente (una familia tipo para no estar debajo de línea de pobreza debería cobrar más de $ 52.000).

Son vulnerados nuestros derechos y es menospreciada nuestra labor, que día a día seguimos afrontando dejando lo mejor de nosotros en el sector que nos toca cubrir.

En mi caso trabajo en hogares de niños, como referente de educación, respondo a la demanda laboral de manera suficiente y eficaz, a pesar de estas negligencias del gobierno que debería cumplir con su obligación como nosotros cumplimos con la nuestra.

Festejamos el aumento a los jubilados, la ayuda solidaria a la parte de la población más afectada, pero nos negamos a pagar el ajuste con nuestro no aumento. Ahora somos los más vulnerados, paradojalmente siendo empleados del gobierno. Espero que el gobierno dé pronta respuesta a nuestras necesidades y reconozca la labor que realizamos.

Gonzalo Sebastián Orocito

DNI 31.755.442



Neuquén