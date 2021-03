Este 24 nosotros sí marchamos

BARILOCHE

A 45 años del golpe genocida, el Frente de Izquierda-Unidad junto con el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia y otras organizaciones, impulsa movilizaciones en todo el país este 24 de marzo, en contraste con los organismos ligados al gobierno del Frente de Todos la CGT y CTA, que han definido desmovilizar.



Nos movilizamos a todos los centros del poder político del país, con todas las medidas de cuidado y seguridad por la pandemia, junto a todos los que luchan contra los atropellos de un gobierno y un régimen que continúa la entrega nacional y ajusta a los trabajadores. Vamos con los trabajadores que luchan por su salario, tierra y vivienda, por trabajo genuino y contra el hambre, contra los despidos, contra el gatillo fácil, contra toda violencia hacia la mujer, en apoyo a los pueblos que luchan contra la megaminería y los incendios, con el ejemplo de Chubut.



El mejor homenaje que les podemos hacer a los 30.000 desaparecidos es seguir luchando por cambios de fondo. Son 30.000. Fue genocidio. Cárcel común y efectiva a los genocidas y sus cómplices civiles, incluidos los de la Triple A. Basta de domiciliarias y excarcelaciones. Contra la impunidad, el ajuste y la represión de ayer y de hoy. Basta de gatillo fácil. Justicia por Facundo Astudillo Castro. Vacunas y salud para todes. No a las patentes. No al ajuste de los gobiernos y el FMI. No al pago de la deuda externa. Libertad a las presas y presos políticos y desprocesamiento de los luchadores. Basta de femicidios.



Frente de Izquierda Unidad Bariloche