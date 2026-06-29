Qué cocinar esta semana: menú día por día desde el 29 de junio al 3 de julio por el chef Aníbal Ramírez

Otra semana, la última antes de las vacaciones de invierno, para deleitar a la familia con platos caseros sugeridos y con el toque de chef regionales. Esta semana cocinamos de la mano del chef ejecutivo del Sheraton Bariloche, Aníbal Ramírez. El menú para estos cinco días es fácil, delicioso y siempre con productos regionales al alcance de nuestras manos. No hay excusas para no animarse y probar. No pienses tanto y ponés manos a la obra.

Anibal Ramírez, chef ejecutivo Sharaton Bariloche.



Listado de compras

4 filetes de trucha

1 kg paleta de cordero

500 gr papines

7 huevos

cebollas

zanahorias

harina 0000

500 gr calabaza asada

morrón rojo

cebollas de verdeo

200 gr queso patagónico

150 gr queso azul patagónico

1 chorizo colorado

500 gr lentejas

queso crema

hongos de pino

crema de leche

2 docenas discos empanadas

2 papas medianas

aceite de oliva

pimentón

romero fresco

LUNES: Tarta de acelga, cebolla caramelizada y queso patagónico



Ingredientes (rinde 6 porciones)

– 300 g de harina común

– 80 ml de aceite

– 120 ml de agua tibia

– 2 atados de acelga

– 2 cebollas grandes

– 250 g de queso patagónico semiduro

– 3 huevos



Preparación

1. Mezclar harina, aceite, agua y sal hasta formar una masa lisa. Dejar reposar 20 minutos.

2. Rehogar las cebollas durante 15 minutos hasta caramelizar levemente. Agregar la acelga blanqueada y picada. Mezclar con los huevos y el queso.

3. Forrar una tartera, rellenar y cocinar en horno precalentado a 180° C durante 35 a 40 minutos.

MARTES: Guiso de lentejas con chorizo colorado y verduras del Valle



Ingredientes (rinde 6 porciones)

– 500 g de lentejas remojadas

– 1 chorizo colorado

– 2 zanahorias

– 1 cebolla

– 1 morrón rojo

– 2 papas medianas

– 200 g de tomate triturado

– orégano / pimentón / ají molido a gusto



Preparación

1. Rehogar cebolla y morrón durante 10 minutos. Incorporar zanahorias, tomate y chorizo en rodajas. Agregar las lentejas previamente remojadas y cubrir con caldo.

2. Cocinar a fuego medio durante 40 minutos. Incorporar las papas en cubos y cocinar otros 20 minutos hasta lograr una textura cremosa. Condimentar a gusto con orégano, pimentón y ají molido.

MIÉRCOLES: Sorrentinos de calabaza y queso patagónico con salsa de hongos



Ingredientes (4 a 6 porciones)

Para la masa:

– 400 gr harina 0000

– 4 huevos

– 1 cda. aceite de oliva

Para el relleno:

– 500 gr calabaza asada

– 200 gr queso patagónico rallado (Patagonzola de Ventimiglia)

– 50 gr queso crema

Para la salsa:

– 250 gr hongos de pino o champiñones

– 1 cebolla de verdeo

– 200 ml crema de leche



Preparación

1. Para la masa vamos a mezclar todos los ingredientes y amasar hasta obtener una elaboración lisa. Dejar reposar 30 minutos.

2. En un bol, mezclar todos los ingredientes para el relleno y condimentar.

3. Para la salsa vamos a saltear los hongos durante 5 minutos, agregar el verdeo y la crema. Cocinar 5 minutos más. Hervir los sorrentinos durante 3 a 4 minutos y servir con la salsa.

JUEVES: Trucha patagónica al horno con papines y vegetales asados



Ingredientes (Rinde 4 porciones)

– 4 filetes de trucha (700 a 800 g)

– 500 gr papines

– 2 zanahorias

– 1 cebolla morada

– romero fresco

– aceite de oliva



Preparación

1. Cortar los vegetales y condimentar con aceite, sal y romero. Cocinar en horno a 200 °C durante 25 minutos.

2. Incorporar la trucha condimentada con limón y cocinar 12 a 15 minutos más, hasta que la carne se vea firme y jugosa.

VIERNES: Empanadas de cordero de la estepa patagónica y queso azul



Ingredientes

– 1 kg paleta de cordero

– 3 cebollas grandes

– 1 morrón rojo

– 2 cebollas de verdeo

– 150 g de queso azul patagónico

– 1 cdita. pimentón dulce

– ½ cucharadita de comino

– 24 discos para empanadas



Preparación

1. Cocinar la paleta de cordero a fuego bajo durante 2 horas con verduras y caldo hasta que esté tierna. Desmenuzar.

2. Rehogar las cebollas y el morrón durante 15 minutos. Mezclar con la carne, condimentar y dejar enfriar. Incorporar el queso azul desgranado.

3. Rellenar los discos y hornear a 200° C durante 15 a 20 minutos hasta dorar.