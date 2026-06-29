Qué cocinar esta semana: menú día por día desde el 29 de junio al 3 de julio por el chef Aníbal Ramírez
El menú está listo para los próximos cinco días. No hay excusas para dejar pasar semejantes elaboraciones.
Otra semana, la última antes de las vacaciones de invierno, para deleitar a la familia con platos caseros sugeridos y con el toque de chef regionales. Esta semana cocinamos de la mano del chef ejecutivo del Sheraton Bariloche, Aníbal Ramírez. El menú para estos cinco días es fácil, delicioso y siempre con productos regionales al alcance de nuestras manos. No hay excusas para no animarse y probar. No pienses tanto y ponés manos a la obra.
Listado de compras
- 4 filetes de trucha
- 1 kg paleta de cordero
- 500 gr papines
- 7 huevos
- cebollas
- zanahorias
- harina 0000
- 500 gr calabaza asada
- morrón rojo
- cebollas de verdeo
- 200 gr queso patagónico
- 150 gr queso azul patagónico
- 1 chorizo colorado
- 500 gr lentejas
- queso crema
- hongos de pino
- crema de leche
- 2 docenas discos empanadas
- 2 papas medianas
- aceite de oliva
- pimentón
- romero fresco
LUNES: Tarta de acelga, cebolla caramelizada y queso patagónico
Ingredientes (rinde 6 porciones)
– 300 g de harina común
– 80 ml de aceite
– 120 ml de agua tibia
– 2 atados de acelga
– 2 cebollas grandes
– 250 g de queso patagónico semiduro
– 3 huevos
Preparación
1. Mezclar harina, aceite, agua y sal hasta formar una masa lisa. Dejar reposar 20 minutos.
2. Rehogar las cebollas durante 15 minutos hasta caramelizar levemente. Agregar la acelga blanqueada y picada. Mezclar con los huevos y el queso.
3. Forrar una tartera, rellenar y cocinar en horno precalentado a 180° C durante 35 a 40 minutos.
MARTES: Guiso de lentejas con chorizo colorado y verduras del Valle
Ingredientes (rinde 6 porciones)
– 500 g de lentejas remojadas
– 1 chorizo colorado
– 2 zanahorias
– 1 cebolla
– 1 morrón rojo
– 2 papas medianas
– 200 g de tomate triturado
– orégano / pimentón / ají molido a gusto
Preparación
1. Rehogar cebolla y morrón durante 10 minutos. Incorporar zanahorias, tomate y chorizo en rodajas. Agregar las lentejas previamente remojadas y cubrir con caldo.
2. Cocinar a fuego medio durante 40 minutos. Incorporar las papas en cubos y cocinar otros 20 minutos hasta lograr una textura cremosa. Condimentar a gusto con orégano, pimentón y ají molido.
MIÉRCOLES: Sorrentinos de calabaza y queso patagónico con salsa de hongos
Ingredientes (4 a 6 porciones)
Para la masa:
– 400 gr harina 0000
– 4 huevos
– 1 cda. aceite de oliva
Para el relleno:
– 500 gr calabaza asada
– 200 gr queso patagónico rallado (Patagonzola de Ventimiglia)
– 50 gr queso crema
Para la salsa:
– 250 gr hongos de pino o champiñones
– 1 cebolla de verdeo
– 200 ml crema de leche
Preparación
1. Para la masa vamos a mezclar todos los ingredientes y amasar hasta obtener una elaboración lisa. Dejar reposar 30 minutos.
2. En un bol, mezclar todos los ingredientes para el relleno y condimentar.
3. Para la salsa vamos a saltear los hongos durante 5 minutos, agregar el verdeo y la crema. Cocinar 5 minutos más. Hervir los sorrentinos durante 3 a 4 minutos y servir con la salsa.
JUEVES: Trucha patagónica al horno con papines y vegetales asados
Ingredientes (Rinde 4 porciones)
– 4 filetes de trucha (700 a 800 g)
– 500 gr papines
– 2 zanahorias
– 1 cebolla morada
– romero fresco
– aceite de oliva
Preparación
1. Cortar los vegetales y condimentar con aceite, sal y romero. Cocinar en horno a 200 °C durante 25 minutos.
2. Incorporar la trucha condimentada con limón y cocinar 12 a 15 minutos más, hasta que la carne se vea firme y jugosa.
VIERNES: Empanadas de cordero de la estepa patagónica y queso azul
Ingredientes
– 1 kg paleta de cordero
– 3 cebollas grandes
– 1 morrón rojo
– 2 cebollas de verdeo
– 150 g de queso azul patagónico
– 1 cdita. pimentón dulce
– ½ cucharadita de comino
– 24 discos para empanadas
Preparación
1. Cocinar la paleta de cordero a fuego bajo durante 2 horas con verduras y caldo hasta que esté tierna. Desmenuzar.
2. Rehogar las cebollas y el morrón durante 15 minutos. Mezclar con la carne, condimentar y dejar enfriar. Incorporar el queso azul desgranado.
3. Rellenar los discos y hornear a 200° C durante 15 a 20 minutos hasta dorar.
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