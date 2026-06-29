Cuándo llega la nieve al Alto Valle y qué pasa en la cordillera de Neuquén y Río Negro: pronóstico semanal

El día clave en que llegará la nieve al Alto Valle. Foto: Juan Thomes.

El norte de la Patagonia transita un cambio de condiciones meteorológicas debido al ingreso de un sistema frontal frío desde el océano Pacífico. Los últimos días de junio y los primeros de julio se despiden con un descenso abrupto de la temperatura en el Alto Valle y fuertes vientos en la cordillera de Neuquén y Río Negro.

Los registros oficiales confirman que la presencia de nubosidad y el descenso de las temperaturas máximas serán una constante durante toda la semana laboral. El ingreso del núcleo de aire polar se concentrará promediando la semana, momento en que las precipitaciones cambiarán de estado físico en las zonas bajas y se activarán corredores de viento moderado a fuerte del sector oeste.

La nieve en el Alto Valle: el día y horario exacto del fenómeno

En Neuquén, Cipolletti, Roca y las ciudades aledañas, la estabilidad del comienzo de la semana se romperá a partir del miércoles con un descenso térmico marcado:

Lunes 29: jornada con cielo soleado y viento leve. La temperatura máxima estimada se ubicará en 11°C y la mínima en 3°C .

jornada con cielo soleado y viento leve. La temperatura máxima estimada se ubicará en y la mínima en . Martes 30: aumento de la nubosidad con una tarde nublada. La máxima alcanzará los 12°C y la mínima tocará los 0°C , registrándose por la tarde vientos con ráfagas de hasta 50 km/h .

aumento de la nubosidad con una tarde nublada. La máxima alcanzará los y la mínima tocará los , registrándose por la tarde vientos con . Miércoles 1 (Día clave): el reporte confirma nevadas durante la madrugada y la mañana . El termómetro se contraerá con una máxima de 7°C y una mínima de -1°C , acompañado por vientos de 31 km/h con ráfagas de hasta 59 km/h .

el reporte confirma . El termómetro se contraerá con una máxima de y una mínima de , acompañado por vientos de 31 km/h con . Jueves 2: el cielo se mantendrá cubierto con una máxima de 8°C y una mínima de 3°C, bajo el impacto de vientos de 31 km/h y ráfagas de hasta 59 km/h .

el cielo se mantendrá cubierto con una máxima de 8°C y una mínima de 3°C, bajo el impacto de vientos de 31 km/h y . Viernes 3: cierre de la semana laboral frío, con una máxima de solo 5°C y una mínima de -3°C, con ráfagas que alcanzarán los 50 km/h.

Bariloche: cronograma de nevadas y marcas bajo cero

La zona andina rionegrina mantendrá condiciones invernales continuas, con precipitaciones mixtas y soplos fuertes en la zona de montaña.

Lunes 29 y Martes 30: el lunes transcurrirá nublado con una máxima de 6°C. El martes el termómetro caerá a una máxima de 3°C y mínima de -2°C , registrándose nevadas durante todo el día , combinadas con lluvias en las primeras horas y ráfagas de hasta 59 km/h por la tarde.

el lunes transcurrirá nublado con una máxima de 6°C. El martes el termómetro caerá a una máxima de y mínima de , registrándose , combinadas con lluvias en las primeras horas y por la tarde. Miércoles 1: cielo cubierto con una máxima de 2°C y mínima de -3°C , con vientos de hasta 41 km/h y ráfagas de hasta 69 km/h .

cielo cubierto con una máxima de 2°C y mínima de , con vientos de hasta 41 km/h y . Jueves 2: el valor máximo no superará los -1°C y la mínima se posicionará en -4°C , con presencia de vientos constantes de hasta 59 km/h.

el valor máximo no superará los y la mínima se posicionará en , con presencia de vientos constantes de hasta 59 km/h. Viernes 3: jornada nublada con una temperatura mínima que perforará el suelo alcanzando los -5°C y una máxima de 3°C.

San Martín de los Andes: el registro de las heladas de -7°C

La cordillera neuquina registrará los valores térmicos más bajos de la región, consolidando el congelamiento hacia el fin de semana.