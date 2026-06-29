Mundial 2026: a qué hora juegan Brasil, Alemania y Paises Bajos este lunes 29 de junio, TV y la grilla completa de los 16avos

El margen de error pasó a ser cero. Terminó la fase de grupos y el Mundial 2026 ingresa en su etapa más dramática con el inicio de los dieciseisavos de final, la primera gran aduana de eliminación directa que dejará a las potencias en carrera o con el pasaje de vuelta a casa.

A partir de este domingo 28 de junio y hasta el viernes 3 de julio, 32 selecciones se verán las caras en 16 duelos a matar o morir. El formato del certamen que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá es implacable: si persiste la igualdad tras los 90 minutos reglamentarios, se jugará una prórroga de dos tiempos de 15 minutos; de continuar la paridad, la suerte se definirá a través de los tiros desde el punto penal.

La agenda del lunes: tres gigantes salen a la cancha

La acción de la semana inicia con partidos de altísimo voltaje político y futbolístico en tres sedes clave del continente norteamericano. Agendá los horarios de este lunes 29 de junio (adaptados a la hora de Argentina):

14:00 horas: Brasil vs. Japón (NRG Stadium, Houston)

vs. (NRG Stadium, Houston) 17:30 horas: Alemania vs. Paraguay (Gillette Stadium, Boston)

vs. (Gillette Stadium, Boston) 22:00 horas: Países Bajos vs. Marruecos (Estadio BBVA, Monterrey)

El cruce entre marroquíes y neerlandeses promete paralizar la jornada, reeditando uno de los choques tácticos más electrizantes que dejó la última Copa del Mundo. Por su parte, la Albirroja paraguaya buscará dar el gran golpe histórico ante una máquina alemana que pasó la fase de grupos regulando motores.

¿Dónde ver los partidos en vivo por televisión y streaming?

Los derechos de transmisión de la totalidad del certamen para la región están centralizados por la señal DirecTV, lo que garantiza cobertura total sobre las pantallas hogareñas clásicas a través de su servicio de televisión satelital paga.

Para quienes opten por seguir el pulso de la Copa desde dispositivos móviles, computadoras o tablets, el torneo se transmite íntegramente por la plataforma DGO. La aplicación digital permite ver cada uno de los 16 cruces de eliminación directa en vivo, desde cualquier punto geográfico y con alta estabilidad de señal.