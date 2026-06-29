No conocían el mar ni la ciudad: el viaje que unió a 60 estudiantes de escuelas rurales de Río Negro

El Encuentro Provincial 2026 de Escuelas Rurales de Río Negro reunió en el balneario El Cóndor a 60 adolescentes que habitan en parajes remotos de la estepa y la cordillera. El viaje representó para el grupo una ruptura con la geografía cotidiana y el acceso a paisajes que, hasta ese momento, formaban parte de los libros o las pantallas. «Hay estudiantes que no conocían Viedma y muchos no conocían el mar«, señaló la coordinadora del área, Viviana Huentemil.

El evento congregó a alumnos y alumnas de 19 de las 26 sedes que integran la modalidad Escuela Secundaria Río Negro (ESRN) Rural Virtual. Se trató de una instancia institucionalizada que el Ministerio de Educación y Derechos Humanos retomó bajo la premisa de fortalecer los vínculos presenciales. Huentemil destacó que este tipo de viajes pedagógicos permite que los saberes curriculares se crucen con la vivencia ciudadana. La intención es que el encuentro se mantenga como una cita anual obligatoria.

Se desarrolló entre el martes 16 al viernes 19 de junio de 2026. La logística incluyó traslados desde puntos distantes como El Caín o Río Chico hasta la costa atlántica, con el objetivo de que las y los jóvenes de segundo año compartieran un espacio común de aprendizaje y recreación durante cuatro jornadas consecutivas.

Un paseo por la ciudad: el recorrido por Viedma

La agenda en la zona de Viedma y El Cóndor contempló actividades culturales e institucionales. El grupo visitó las sedes de los tres Poderes del Estado: la Casa de Gobierno, la Legislatura y el Poder Judicial. Para la mayoría de estos jóvenes, que asisten a clases en parajes donde el acceso es complejo, vieron por primera vez el funcionamiento de la actividad cotidiana en Viedma.

«Los estudiantes pudieron conocer la capital rionegrina y pasar experiencias como conocer el mar, el río, ir al cine o a tomar un helado al centro», resaltó la coordinadora sobre el encuentro.

Los estudiantes disfrutaron de unos días en El Condor. (Gentileza)

Además de recorrer la ciudad, los estudiantes volvieron a sus parajes con regalos: el Gobierno de Río Negro entregó 146 notebooks adquiridas con fondos del bono Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), según difundieron desde Provincia. Hasta este momento, los alumnos compartían equipos con el resto de los alumnos de sus escuelas, pero estos dispositivos son personales. Huentemil indicó que cada uno se la puede llevar a sus casas y conservarlos una vez que egresen del secundario.

«Para nosotros la computadora es fundamental y que los chicos hayan recibido equipos responde a esta política de llegar a los lugares inaccesibles”, subrayó. Comparó la importancia de la notebook con el rol que históricamente cumplieron el pizarrón y la tiza en la educación tradicional.

¿Cómo funciona la Escuela Secundaria Río Negro Rural Virtual?

La funcionaria explicó que, si bien el nombre hace referencia a la virtualidad, la escuela es presencial: los alumnos asisten cinco horas diarias a un edificio escolar en su paraje. Allí los recibe una docente anexo que acompaña el proceso cotidiano, mientras que los profesores de materias específicas, como Matemática o Lengua, dictan sus clases desde otras localidades cabeceras mediante videoconferencias y plataformas digitales.

Huentemil sostuvo que uno de los pilares de ese sistema mixto es promover el arraigo en sus lugares de origen. Antes de la implementación de la ESRN Rural Virtual, los jóvenes de los parajes debían trasladarse a residencias escolares en ciudades más grandes para completar su educación secundaria.

Ese desarraigo forzado muchas veces terminaba en el abandono de los estudios. «Lo que permite la escuela es que no se alejen de sus familias. Hoy se quedan con ellos y van a la escuela que quizás está en frente de su casa, porque estos parajes son muy pequeños», enfatizó la coordinadora.

La funcionaria comentó que la efectividad del programa se refleja en la proyección de sus egresados. Según relató, existen casos de estudiantes que ya cursan carreras universitarias como Veterinaria o Contador Público y que manifiestan su deseo de regresar a sus lugares de origen una vez que obtengan el título. La posibilidad de estudiar sin abandonar el hogar fortalece el vínculo con la tierra y permite que los saberes profesionales vuelvan luego a la comunidad. “Esa es la manera en la que fortalecemos el espíritu de la escuela”, concluyó la funcionaria al cierre del encuentro.