Este señor le contesta

Ali Yahuar, de Los Menucos, en su carta del 12 de julio pasado en este diario, se refiere al suscripto en forma tendenciosa y falaz. Dice: “…Malgesini en su carta, mínimamente deberá tener alguna conexion con agentes de inteligencia de algún organismo estatal argentino o de algún Estado a los que menciona con tanta liviandad. Si no es así, en hechos de tanta gravedad, algún fiscal tendría que convocarlo a que dé explicaciones porque, al parecer, sabe mucho y tiene información muy valiosa para esclarecer hechos de mucha importancia para las relaciones internacionales…”

Divaga Yahuar sobre tema que al parecer le dictaron, sin mencionar de qué asunto pretende tratar o hacer intervenir a algún fiscal. Le parece -según dice- que “al parecer” el suscripto sabe mucho y tiene información muy valiosa, etc., etc.

Mire Yahuar: si tengo información a algo que usted “le parece” que debe de intervenir “un fiscal”, al menos diga de qué está conversando, o lo tengo que tomar como un chisme de mostrador… que no hace bien a la redacción de este diario. Usted menciona un misil, que le habrían robado Rossi, de base militar China, de chanchitos , etc, asuntos que usted -que sí parece saber mucho- creo que tratarlo, ya que lo menciona gratuitamente, sería oportuno por este medio. Yo no tengo que decir sobre Macri lo que Ud. pretendería al parecer. Sobre Macri ya he dicho lo suficiente por este medio, y antes de que -a mi juicio- lo votaran para Presidente.

Si tiene que divagar sobre otros asuntos que menciona en su carta, son asuntos suyos. Le agradeceré no se meta en los míos.

Juan Carlos Malgesini

DNI 4.673.429

Puerto del Este