Estudian Medicina en el Comahue, necesitan recibirse y no pueden

"Creemos que podemos ser útiles para el sistema sanitario y nuestra comunidad y que tenemos el derecho de recibirnos en tiempo y forma", así explicaron en un video estudiantes de medicina de la región que quieren recibirse y no pueden. 347 alumnos de la carrera medicina de la Universidad Nacional del Comahue, que se dicta en Cipolletti, relcaman hacer las prácticas para poder recibirse y así sumarse a los diferentes equipos médicos de la región que trabajan para detener el avance la pandemia por coronavirus.

Bajo la consigna "Sin prácticas ni finales, no hay médicxs" lanzaron una acción conjunta a través de las redes sociales que se volvió viral. Cada estudiante compartió su foto y su testimonio para hacer visible esta situación. "Somos parte de los 300 estudiantes de la carrera de Medicina quienes no podemos avanzar en nuestra carrera por falta de adecuación de nuestro plan de estudios. Estamos en nuestros últimos años y para acreditar las materias que estamos cursando nos exigen prácticas hospitalarias que, en este contexo, no hay certeza de cuándo podemos realizarlas", aseguraron en el video que se volvió viral.

Aclararon que no plantean poder asistir a las instituciones sanitarias por el momento sino que se adapte el plan de estudios en este nuevo paradigma para poder acreditar las materias. Los laboratorios de simulación disponibles en la facultad "están listos para usarse", sostienen. Eso les permitiría adquirir muchas de las competencias prácticas que se les exigen pero hace meses que esperan una respuesta y no la han tenido.

Aseguraron que las autoridades "no han encontrado una solución para la situación y que no les han dado una fecha para poder regularizar la problemática, lo que los lleva a atrasarse como mínimo, seis meses más". Por último, pidieron una respuesta inmediata al reclamo y ratificaron su disposición a adecuarse a nuevas medidas que les permitan continuar respetando los protocolos sanitarios.

En diálogo con RÍO NEGRO, la estudiante Rocío Martín explicó que agotaron todas las instancias formales de diálogo, presentaron notas y también tuvieron reuniones con las autoridades. "El miércoles 21 tuvimos la última reunión con el Concejo Directivo donde tuvimos silencio absoluto al pedir una explicación de qué iba a pasar con nuestra situación. Por ahora no hemos recibido ninguna respuesta, ni de la Facultad de Ciencias Médicas ni del Rectorado de la Universidad Nacional del Comahue", declaró.

No sólo es importante que puedan concluir sus estudios sino que también hay una cuestión económica que no es menor. "Buscamos una respuesta lo más rápida posible, llevamos esperando 7 meses ya. Estamos cansados y agotados, por la falta de empatía de las autoridades. Muchos no somos de la zona, estamos alquilando y eso genera una carga para nuestras familias sin saber si vamos a poder obtener nuestro título", apuntó.

Rocío explicó que como estudiantes cuentan con el apoyo de gran parte de los docentes de la carrera que creen necesario adecuarse al contexto y continuar con la formación. "Incluso muchos han presentado propuestas para buscar una solución pero no han sido aprobadas ni consideradas", agregó.