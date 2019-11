Estudiantes de Bariloche estafados con su viaje de egresados

El posible cese de operaciones de la empresa de turismo estudiantil Wayla Turismo afectó a decenas de egresados de Bariloche que debían viajar a Brasil y a Cuba.

Padres de los estudiantes se congregaron esta mañana en una agencia de turismo local, BRC Fun, que comercializó los viajes de egresados y mantuvieron un tenso cruce con el propietario, el exsecretario de Turismo municipal, Fabián Szewczuk.

Los padres indicaron que hay 37 chicos de la ciudad, de tres colegios, que se quedaron sin su viaje de egresados a Brasil previsto para los próximos días en Brasil. Habría más damnificados de distintos puntos del país por tratarse de una empresa de alcance nacional con sede en Buenos Aires.

"No hay otro canal que esperar a ver cómo resuelve esto el Ministerio de Turismo de Nación. No nos adelantemos con conjeturas de qué van a pagar ni a dónde irán. Lo importante es que los chicos viajen", dijo Szewczuk en una reunión signada por nervios, acusaciones y angustia por parte de los padres y los estudiantes.

"Hoy vos sos nuestro contacto en Bariloche, la cara visible de Bariloche", acusó un hombre. Otro padre gritó: "¿A quién le vamos a reclamar? ¿A Cadorna? Vos no vas a vender el auto, ni tu casa. Flaco, voy por vos. No me voy a quedar tranquilo. Voy a buscar un abogado".

La empresa Wayla Turismo ya había sido multada este año en Córdoba por incumplimientos en contratos con viajes de egresados.

AHORA | Tenso cruce entre padres de egresados de #Bariloche estafados y empresario que vendió los paquetes. Más info: https://t.co/PVIq8U4kKn pic.twitter.com/HtIoJNXfv5 — De Bariloche (@debarilocheRN) November 5, 2019

Szewczuk explicó a los padres que la agencia local solo comercializó y la responsabilidad de la anulación del viaje la atribuyó a la compañía nacional.

El extitular de Turismo indicó que el caso ya está en manos de la Secretaría de Turismo de la Nación que regula los viajes de egresados y que tiene un resguardo ante eventuales inconvenientes con las empresas a través de la llamada "cuota cero" que pagan todos los egresados que contratan un viaje.

Con esa "cuota cero" se conforma un fondo millonario administrado por Nación que garantiza que los egresados puedan realizar los viajes aunque con prestaciones básicas.

Un caso similar ocurrió el año pasado cuando quebró la empresa estudiantil Snow Travel que transporta miles de egresados a Bariloche cada año. En ese momento, con la "cuota cero" se garantizó que los estudiantes de todo el país puedan cumplir con su viaje.