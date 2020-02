Ex ministro rionegrino fue elegido para ordenar las facultades tributarias de otras provincias

El ex ministro de Economía, Agustín Domingo fue elegido presidente de la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral (COMARB), integrada por las provincias y destinadas al ordenamiento de las facultades tributarias en Ingresos Brutos.

Domingo dejó Economía el pasado 31 de enero por diferencias operativas con la gobernadora Arabela Carreras, previéndose su asunción en el Directorio del Banco Patagonía en representación del Estado rionegrino.

Ya fuera del gobierno rionegrino, hoy llega el apoyo y esa designación de los representantes de otras provincias, ponderando sus gestiones (entre ella, su paso por la Agencia de Recaudación) pero, también, un respaldo nacional, considerando que la mayoría de la Comisión están alineados al oficialismo del Frente de Todos.

El presidente del COMARB era Roberto Arias, pero renunció en diciembre porque se constituyó en el secretario de Políticas Tributarias de Economía.

Felicitaciones @AgustinxDomingo, nuevo presidente de la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral (COMARB), uno de los más importantes organismos de apoyo al federalismo y a las administraciones tributarias del país. pic.twitter.com/BS5jz1w4Yh — Alberto Weretilneck (@Weretilneck) February 13, 2020

Vía Twitter, el ex gobernador Alberto Weretilneck fue uno de los primeros con sus felicitaciones a su ex titular de la cartera impositiva y ex ministro de Economía.