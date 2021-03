Exclusivo: Campazzo contó desde Estados Unidos cómo vive su momento en la NBA

Desparpajo y seguridad. Ubicación y sonrisa. Humildad y firmeza. Facundo Campazzo se pronuncia en sus palabras como con sus jugadas adentro de la cancha.

Ayer, el único argentino que milita en la NBA brindó una conferencia de prensa virtual para periodistas de Latinoamérica- de la que Río Negro participó- y dejó varias frases interesantes.

‘‘Si escuchara a mi ego no podría estar acá. Es la principal traba que uno pone a cualquier cosa. Hay que convivir con eso y controlarlo. Trato de que no haya ego en lo que hago. Intento poner mi juego a disposición del conjunto y hacer una lectura de lo que el equipo más necesita. Para pensar a largo plazo hay que quitar el ego’’.

El concepto es casi filosófico y explica en palabras de Campazzo las razones por las cuales llegó tan lejos.

Uno de los cambios en los últimos años es que las posiciones fijas de los jugadores han fluctuado, sobre todo en la NBA. Hay muchos preparados para cumplir distintos roles y Denver es una muestra de ello.

‘‘Cualquiera puede agarrar la pelota y llevarla. Tenemos un jugador que es el más alto del equipo. (Nikola) Jokic está jugando para MVP, pero cualquiera puede anotar. Tengo que apoyar desde donde me toque, tanto dentro como fuera de la cancha’.’

Entre los momentos destacados que vivió, Facu mencionó los partidos ante las principales franquicias como Lakers, Golden State y Boston, o el hecho haber conocido el Madison Square Garden en Nueva York.

Sobre enfrentar a LeBron James, campeón defensor con Los Lakers (al que Denver derrotó), el base argentino contó: ‘‘Impone mucho que él esté por lo que representa fuera y dentro de la cancha. En lo personal me sorprendí y lo disfruté mucho. Como conoce el juego y como se mueve. Poder disfrutarlo cara a cara es algo de lo que intento aprender. Obviamente siendo rival lo sufrís un poco’’.

El base multicampeón con Peñarol de Mar del Plata y Real Madrid, no la tuvo fácil y de a poco va ganando minutos. En el comienzo de la temporada llegó a tener partidos en los que no salía del banco.

‘‘Sabía que no iba a ser fácil, pero en ningún momento me sentí frustrado y enojado. Pasé de tener mucho protagonismo en Real Madrid a esto. Sabía que iba a ser un rol secundario y me lo tenía que ganar. Tenía que llevar un proceso, equivocarme, conocer. A veces me tocó jugar bien y otras no, pero si algo aprendí es que no hay que estar muy bajo ni muy arriba en el ánimo. Es un día a día, vivir el momento y aprovecharlo’’, declaró el armador de 29 años.

En su carrera le tocó pasar por lugares importantes y sobre ese proceso relató que ‘‘el desafío más grande es encajar en un equipo como el Real con estrellas e historia. Saber ceder parte de tu juego, abrir la cabeza. Eso me ayudó a ganar confianza. Es más o menos lo que estoy haciendo acá (en Denver). Tengo la suerte de estar en un equipo similar, con jugadores internacionales. Me recibieron de la mejor manera’’.

Consultado sobre las razones del éxito para la mayoría de los argentinos que llegaron a la NBA en la última década, el basquetbolista cordobés explicó su punto de vista. ‘‘Al jugador argentino le gusta mucho la intensidad, pensar siempre en lo colectivo más que en lo individual. Contagia mucho a la gente el hecho de tirarse una pelota, defender duro. La calidad de jugadores argentinos que pasaron por la NBA es muy alta’’.

NBA organiza conferencias de prensa mediante zoom, lo que facilita la participación de medios de Latinoamérica. La conferencia de ayer se dio en el marco de difusión que tiene la liga para llegar más y mejor a su público de habla hispana: ''Ene-Bé-Á''. Este programa tiene 15 años y los mecanismos se siguen expandiendo en tiempos donde la tecnología permite llegar a más lugares.

La experiencia de estar en la liga más importante de básquet del mundo es invaluable. Según relata el subcampeón del mundo con su selección, el nivel de organización y el ambiente es algo para destacar.

‘‘La NBA superó mis expectativas. Si bien me hacía la idea porque Luis (Scola), Chapu (Nocioni), Manu (Ginóbili) y Pablo (Prigioni) nos contaban, estar acá es otra cosa. Está todo armado para que el jugador piense solo en producir lo suyo. Siempre están por delante de cualquier liga. En lo personal lo disfruto mucho’’.

Campazzo contó que desde chico su ídolo es Marcelo Milanesio, el histórico base de Atenas de Córdoba que fue referente de la disciplina por varias décadas.

Hoy, él es admirado por millones de chicos y chicas que lo siguen por televisión o internet. ‘‘No lo tomo como una presión ni responsabilidad. Disfruto mucho de jugar acá’’.

Mide 1,78 pero si hay algo que no le falta es altura para ganarse cada vez más minutos en tierra de gigantes. En sus formas y gestos, está el pibe argentino que llegó a la elite por talento, convicción, trabajo y la picardía necesaria para ser distinto a todos.

¿Qué pasó en el último partido?

‘‘Enfrentarme a un jugador como Ball, aprendés mucho. Conoce el juego, sabe jugarlo y es ganador. A mi me gusta competir y ganar’’.

El miércoles por la noche, Denver superó a Charlotte 129 a 104 y Facundo logró su marca más alta en asistencias con 10 pases gol. Además robó 4 pelotas, anotó 6 puntos y bajó 2 rebotes en 26 minutos.

Campazzo tuvo un cruce con LaMelo Ball, una de las nuevas figuras de la NBA. El rival le dijo textualmente: ‘‘eres muy débil, por eso no juegas’’, pero lejos de amedrentar al argentino, lo motivó.

En una de las jugadas lo dejó en ridículo y asistió para la conversión de un compañero.

‘‘Son cosas del partido’’, declaró ayer Campazzo, sobre el ‘‘trashtalk’’, como se denomina a las provocaciones verbales en la NBA.

Hoy a las 22, ESPN televisará el partido ante Chicago Bulls en el Pepsi Center donde los Nuggets juegan de local.