Campazzo fue elegido entre los mejores novatos de la NBA

Siguen las buenas repercusiones del desempeño de Facundo Campazzo en su primera temporada de la NBA. El base de Denver Nuggets fue seleccionado entre las 'Rising Stars' en la mejor liga del mundo.

El Juego de Las Estrellas se desarrollará el domingo 7 de marzo en Atlanta, ciudad ubicada en el Este de Estados Unidos. Incluirá el partido entre equipos integrados por las máximas estrellas, torneos de triples, habilidades y volcadas.

Antes de la pandemia, también estaba el encuentro de novatos y jugadores de segundo año. En ese último grupo fue elegido Campazzo, que está en la nómina de los extranjeros. Sin embargo, este año el partido no se disputará. Se trata del cuarto argentino y el octavo latino en ser elegido en esta lista, que pretende proyectar a las futuras estrellas.

Con el correr de los partidos, el base de la selección argentina fue teniendo cada vez más minutos, e incluso llegó a ser titular en Denver, que pelea en los puestos de clasificación de la Conferencia Oeste. Además de ser muy útil al equipo, su estilo de juego que mezcla lujos y efectividad, tanto para asistir como anotar, es justo lo que se busca en la liga.

El cordobés agradeció la mención y se lamentó por no poder jugar este año, pero por lo que significa la NBA en términos de espectáculo deportivo, ser tenido en cuenta en ese grupo de basquetbolistas es digno de resaltar.

🇦🇷Contento y orgulloso por esta nominación. Qué lástima que no se juegue!



🇺🇸So happy and proud of this selection. Such a pity that it can’t be played! https://t.co/4eZlwdnhsE