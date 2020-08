Expectativa y críticas por el anuncio de turismo de verano en la región

(Corresponsalía San Antonio Oeste) “Está en línea con lo que venimos trabajando” Esa fue la frase en la que coincidieron la titular de la cartera de turismo de la comuna de San Antonio Oeste Marisol Martínez y los referentes del sector privado Walter Sequeira y Carlos Rivas, al analizar las declaraciones de la secretaria de Promoción Turística de Nación, Yanina Martínez, quien aseguró que habría temporada turística estival en el país.

“Lo que afirmó la secretaria de promoción está 100% de acuerdo con lo que venimos haciendo en nuestro destino. A nivel nacional trabajan en grandes recomendaciones, que cada lugar tiene que adaptar a su realidad para estar listos para cuando llegue el turismo. Así se arman los famosos protocolos, y nosotros estamos avanzando en ese sentido. Por eso es importante que a nivel nacional le den una mirada esperanzadora al sector. Y que se trabaje en una apertura que tenga una visión federal”, aseguró la funcionaria que lidera el área turística local.

Desde el sector privado también celebraron las palabras de la secretaria nacional, y coincidieron con que el balneario ya está en el camino que adelantó, fundado en normas sanitarias claras.

“Nosotros ya estábamos seguros de que la temporada iba a existir. Con otras reglas, menos masiva, pero que iba a existir. Pero obviamente que es importante que lo afirmen desde Nación. Desde lo económico, lo social y lo psicológico no era posible que no hubiera vacaciones de verano. Porque la gente quiere distenderse de este problema sanitario, necesita distensión” aseguró Carlos Rivas, uno de los integrantes de la organización que nuclea a los propietarios de departamentos y casas de la villa turística, que es la que más camas le aporta al lugar.

El prestador también consideró que, teniendo en cuenta el trabajo para una próxima apertura de la actividad, “ya tendríamos que pensar en abrir (la ciudad) para los propietarios, para que ellos puedan venir a ver en qué condiciones están sus departamentos”.

Operativo cerrojo

Este comentario está ligado al operativo cerrojo que se instaló en el acceso a la localidad desde el inicio de la pandemia, y que, hasta el momento, sólo permite la permanencia en la zona de personas que tengan residencia aquí.

Por último, quien también se entusiasmó con las palabras de la secretaria de Promoción Turística de Nación, Yanina Martínez, fue el titular de la cámara de comercio de Las Grutas, Walter Sequeira, que, además, encabeza la asociación que nuclea a todas las cámaras comerciales de la Provincia.

“Estamos dentro de los lineamientos que planteó Nación, que son protocolos claros y cuidados extremos. Ya venimos pensando en la apertura de la actividad, aunque sabemos que no será algo masivo. Pero genera esperanza proyectar el regreso” dijo Sequeira.

San Martín y La Angostura por una apertura previa pero segura

El centro de esquí sólo abre los fines de semana para los residentes y turistas de ciudades de la microrregión. Foto Cerro Bayo

(Corresponsalía Neuquén) Las localidades turísticas del sur de la provincia de Neuquén plantearon que, antes del verano, se pueda abrir a la recepción de turistas con un modelo similar al de Misiones o San Juan, provenientes de zonas sin contagios, y hasta permitir la cuarentena turística de quienes tienen segunda residencia o puedan rentar alojamiento por 25 días.

Los intendentes de Villa La Angostura, Fabio Stefani y de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti, se reunieron con prestadores turísticos donde se plantearon las ideas, aunque todavía resta la autorización oficial.

“Lo tomamos como alivio pero hay que trabajar como llevamos adelante esta apertura. La apertura de microrregiones llevo dos meses de trabajo. Mínimo vamos a tener que, de acá a octubre, alistarnos para que en ese mes estemos abiertos y esperando el verano”, dijo a Vos a Diario el presidente de la cámara de turismo de San Martin, Lucas Mántaras, con relación a la apertura estival.

Señaló que “en el mundo y otras provincias” ya se está avanzando en el turismo “con responsabilidad”. Contó que, por ejemplo, en San Juan, Misiones y Mendoza, en otros, se solicitan testeos y declaraciones juradas para poder ingresar.

Con esta modalidad, que por ahora está a cargo de los turistas, creen que se podría vencer el miedo a los contagios de personas que lleguen desde otras ciudades. “Esto es lo que solicitamos, no una apertura indiscriminada sino una apertura responsable”, dijo.

Mántaras aseguró que los costos para la realización de los tests varía en todo el país y que por eso necesitarán una asistencia desde el Estado. “Hay que ver cómo hace el Estado para que esos costos sean accesibles y podamos generar movimiento”, explicó.

Comerciantes de Villa La Angostura propusieron, en forma independiente, es que se les permita a las personas viajar a la villa y que se le pidan todas las medidas sanitarias como el test de coronavirus, el permiso y también que se queden en sus residencias 14 días. La idea es que se queden diez días más para ayudar al comercio local y gastronómico, porque en los días de aislamiento no consumirán fuera del circuito.

Los hoteleros manifestaron sus dudas porque, de aceptarse la idea, ellos no se verían beneficiados porque no se alojarían en sus establecimientos y, durante el aislamiento no consumirían en sus instalaciones. Aunque aceptaron que ante la actualidad que no tienen nada de actividad sería una forma de activar el movimiento hasta octubre cuando esperan otros parámetros.

La propuesta no prevé paquetes turísticos específicos ya que aducen que el movimiento se decantará por sí mismo, que ya se trabajó en las ofertas pospandemia.

Cautela y preocupación en los empresarios de Bariloche

La apertura para residentes generó movimiento en el cerro Catedral. (Agencia Bariloche)

(Corresponsalía Barioche) La confirmación de que “habrá temporada turística de verano”, difundida esta semana el gobierno nacional, no generó mayor entusiasmo en esta ciudad, donde los empresarios del sector la recibieron con “cautela y preocupación”.

Esas palabras fueron las que eligió la presidente de la Cámara de Turismo de Bariloche, Belén García Bertone, ante la consulta puntual de este diario. Dijo que en realidad la expectativa local es reactivar antes del verano y consideró que el mensaje de Nación parece dirigido más bien para las localidades de la costa atlántica.

El presidente de la Cámara de Turismo provincial, Néstor Denoya, también se mostró escéptico. “No es algo que genere nuevas expectativas -afirmó-. La única expectativa a esta altura es la de los hechos concretos. No lo que se dice sino lo que se hace. Que se abran las rutas y el tráfico aéreo, por ejemplo”.

En Bariloche durante meses se tomó como referencia la posible apertura de vuelos de cabotaje y del turismo estudiantil para la primavera, pero hoy ambas metas quedaron en suspenso y no hicieron más que profundizar el pesimismo. “Podrían parar de corrernos el arco”, sugirió García Bertone.

Denoya dijo que si la idea es asegurar el flujo turístico para el verano ya debería existir certeza de fechas para anticipar la apertura con los ensayos necesarios, en forma escalonada. Dijo que “si abrís hoy la gente viene dentro de dos meses, porque debe acordar sus vacaciones, evaluar ofertas, hacer su reserva. Es algo que tarda en arrancar”. Dio a entender que sin un cronograma claro cualquier anuncio suena vacío.

Admitió que para Bariloche un escenario realista es pensar en un verano “al 30%” de lo habitual, en actividad turística, con la esperanza puesta en funcionar a pleno recién el próximo invierno.

Dijo que le cuesta entender por qué se demoran las habilitaciones cuando la cuarentena ya está muy relajada. “Es imposible poner en duda las imágenes de Buenos Aires, donde ves gente que va y viene para todos lados -observó Denoya-. Es indispensable que la provincia de Río Negro abra las rutas, como ya hicieron otras. Y que vuelvan los vuelos”.

La Cámara de Turismo adujo que hay información respecto a los cuidados y que es momento de tomar decisiones más que hacer protocolos.