Fallas de las empresas de hidrocarburos detrás del corte de gas en Zapala

Ayer, en una Zapala en la que no dejaba de nevar, los vecinos fueron notando que no tenían gas. El problema no ocurrió en toda la ciudad de forma completa, pero su alcance fue tal que impulsó a la distribuidora del servicio, Camuzzi, a dar explicaciones. La empresa informó que hubo inconvenientes en la inyección al sistema y que también afectó a Las Lajas.

Desde la firma se indicó que el problema lo tuvieron dos firmas de hidrocarburos que abastecen al gasoducto con el que se lleva gas a ambas localidades. Comenzó el fin de semana y se profundizó el lunes, cuando dos descendió fuertemente el nivel de fluido que suministraban dos equipos.

A media mañana se reanudó el trabajo de esos equipos y durante la tarde, mientras se inyectaba gas al sistema, se fue haciendo la reconexión en las casas de los vecinos.

El operativo, que contó con la asistencia de Defensa Civil, se extendió hasta la noche. Luego quedó una guardia activa por si algunos vecinos todavía no habían notificado el corte.