Farmacias de turno: domingo 07 de junio de 2020
Lo más visto
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ALLEN
Norte - Perito Moreno 50 - Tel: 4451134
BARILOCHE
Barberis - Onelli 377 - Tel: 4524500
9 de Julio - 9 de julio 635 - Tel: 4428183
Total (1) - Gallardo 71 - Tel: 4426550
CATRIEL
Catriel II - Clemente Zurita 123 - Tel: 4915013
CENTENARIO
Indaver - República de Chile 445 - Tel: 4899436
Global (2) - Paraguay 3 - Tel: 4890400
CHOELE CHOEL
Fuscagni - avenida San Martín 1192 - Tel: 443354
CINCO SALTOS
Salk - Blumetti y Ramos Mejia - Tel: 4983681
CIPOLLETTI
Fernandez - Villegas 87 - Tel: 4781220
Antu - Brentana 449 - Tel: 4772500
Apothekaria - Kennedy 245 - Tel: 4778215
CUTRAL CO
Aconcagua - Av. Olascoaga esq. Alem - Tel: 4968015
FERNANDEZ ORO
Sin datos
GENERAL CONESA
Chader - 25 de Mayo 418
GENERAL ROCA
San Martín 1 - San Martín 87 - Tel: 4427176
Tucumán - Tucumán 1545 - Tel: 4429282
Paniceres - Tucumán esq. Italia - Tel: 4428635
JACOBACCI
Araucana - Av. San Martín 353 - Tel: 432291
JUNÍN DE LOS ANDES
Junin - Juan Manuel de Rosas 180 - Tel: 492880
NEUQUÉN
Gregorio Alvarez - B° G. Alvarez – calle 5 - Tel: 4460826
Salta - Alcorta esq. Misiones - Tel: 4433493
PLAZA HUINCUL
El Indio - San Martín 511 - Tel: 4968105
PLOTTIER
Riavitz - Riavitz 309 - Tel: 4937580
RINCÓN DE LOS SAUCES
Romero - San Martín 1004 - Tel: 4887223
RÍO COLORADO
Río Colorado - Juan B. Justo 699 - Tel: 432099
S. M. DE LOS ANDES
Lacar - Av. San Martín 775 - Tel: 427306
VIEDMA
De la Costa - Avenida Alfonsín 950 - 2920-285833
El Cóndor (2) (Balneario) - Calle 69 Nº 263 - Tel: 497176
VILLA LA ANGOSTURA
La Botica - Primeros Pobladores 501 - Tel: 4494750
VILLA REGINA
Del Sur - Tucumán 351 - Tel: 4464779
Italia II (2) - Cipolletti 245 - Tel: 4465057
ZAPALA
El Maiten - Ejército Argentino 229 - Tel: 421761
(1) Hasta las 23 h
(2) Hasta las 24 h
(3) Hasta las 22 h
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