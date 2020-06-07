Farmacias de Turno

Farmacias de turno: domingo 07 de junio de 2020



ALLEN
Norte - Perito Moreno 50 - Tel: 4451134

BARILOCHE
Barberis - Onelli 377 - Tel: 4524500
9 de Julio - 9 de julio 635 - Tel: 4428183
Total (1) - Gallardo 71 - Tel: 4426550

CATRIEL
Catriel II - Clemente Zurita 123 - Tel: 4915013

CENTENARIO
Indaver - República de Chile 445 - Tel: 4899436
Global (2) - Paraguay 3 - Tel: 4890400

CHOELE CHOEL
Fuscagni - avenida San Martín 1192 - Tel: 443354

CINCO SALTOS
Salk - Blumetti y Ramos Mejia - Tel: 4983681

CIPOLLETTI
Fernandez - Villegas 87 - Tel: 4781220
Antu - Brentana 449 - Tel: 4772500
Apothekaria - Kennedy 245 - Tel: 4778215

CUTRAL CO
Aconcagua - Av. Olascoaga esq. Alem - Tel: 4968015

FERNANDEZ ORO
Sin datos

GENERAL CONESA
Chader - 25 de Mayo 418

GENERAL ROCA
San Martín 1 - San Martín 87 - Tel: 4427176
Tucumán - Tucumán 1545 - Tel: 4429282
Paniceres - Tucumán esq. Italia - Tel: 4428635

JACOBACCI
Araucana - Av. San Martín 353 - Tel: 432291

JUNÍN DE LOS ANDES
Junin - Juan Manuel de Rosas 180 - Tel: 492880

NEUQUÉN
Gregorio Alvarez - B° G. Alvarez – calle 5 - Tel: 4460826
Salta - Alcorta esq. Misiones - Tel: 4433493

PLAZA HUINCUL
El Indio - San Martín 511 - Tel: 4968105

PLOTTIER
Riavitz - Riavitz 309 - Tel: 4937580

RINCÓN DE LOS SAUCES
Romero - San Martín 1004 - Tel: 4887223

RÍO COLORADO
Río Colorado - Juan B. Justo 699 - Tel: 432099

S. M. DE LOS ANDES
Lacar - Av. San Martín 775 - Tel: 427306

VIEDMA
De la Costa - Avenida Alfonsín 950 - 2920-285833
El Cóndor (2) (Balneario) - Calle 69 Nº 263 - Tel: 497176

VILLA LA ANGOSTURA
La Botica - Primeros Pobladores 501 - Tel: 4494750

VILLA REGINA
Del Sur - Tucumán 351 - Tel: 4464779
Italia II (2) - Cipolletti 245 - Tel: 4465057

ZAPALA
El Maiten - Ejército Argentino 229 - Tel: 421761

(1) Hasta las 23 h
(2) Hasta las 24 h
(3) Hasta las 22 h


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Farmacias de turno: domingo 07 de junio de 2020