Farmacias de turno: domingo 12 de abril de 2020
Lo más visto
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
ALLEN
Norte - Perito Moreno 50 - Tel: 4451134
BARILOCHE
Onelli - Onelli 631 - Tel: 4435156
Farmacenter - Av. San Martín 162 - Tel: 4436501
Cumbre III (1) - Perito Moreno 514 - Tel: 4456515
CATRIEL
Catriel I - Av. Roque Saenz Peña 240 - Tel: 4911708
CENTENARIO
Rubbiani - San Martín 320 - Tel: 4890214
Global (2) - Paraguay 3 - Tel: 4890400
CHOELE CHOEL
26 de Septiembre - Tomas Boland 30 - Tel: 442290
CINCO SALTOS
Soldera - Rivadavia 53 - Tel: 4981126
CIPOLLETTI
Del Sol - Mengelle 180 - Tel: 4786006
San Pablo - Irigoyen 1064 - Tel: 4784447
CUTRAL CO
Traful - Lago Traful 1 - Tel: 4961452
FERNANDEZ ORO
Integral - avenida Cipolletti 495 - 299-4996699
GENERAL CONESA
De Pasquale - San Martín 628
GENERAL ROCA
Farmacentro - Tucumán 1035 - Tel: 4437993
San Martín 3 - Tucumán 400 - Tel: 4422387
Estuardo Romero II - Tucumán 201 - Tel: 4421828
JACOBACCI
Araucana - Av. San Martín 353 - Tel: 432291
JUNÍN DE LOS ANDES
Santa Julia - Coronel Suarez 30 – local 3 - Tel: 491706
NEUQUÉN
Global - Comb. De San Lorenzo esq. Ant. Argentina - Tel: 4485350
Inalén - Linares 1350 - Tel: 4404006
PLAZA HUINCUL
Norte III - San Martín 869 - Tel: 4862993
PLOTTIER
Del Pueblo - San Martín 39 - Tel: 4935143
RINCÓN DE LOS SAUCES
San José - Misiones 204 - Tel: 4886306-4888070
RÍO COLORADO
Pasteur - Irigoyen 144 - Tel: 432037
S. M. DE LOS ANDES
Galénica - Villegas 890 - Tel: 429396
VIEDMA
Patagonia - Rivadavia 855 - Tel: 422930
El Cóndor (2) (Balneario) - Calle 69 Nº 263 - Tel: 497176
VILLA LA ANGOSTURA
Pharmacy Avenida - Arrayanes 275 - Tel: 4494896
VILLA REGINA
Atenea - Mitre 1035 - Tel: 4462116
Italia II (2) - Cipolletti 245 - Tel: 4465057
ZAPALA
Del Alto - Cristóbal Colón 824 - Tel: 15695188
(1) Hasta las 23
(2) Hasta las 24
(3) Hasta las 22
Comentarios