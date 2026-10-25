Diez temas que los candidatos quieren modificar en la Carta Orgánica de Bariloche

Así será la Boleta Única de Papel que el próximo domingo estará en los lugares de votación de Bariloche. Foto: Chino Leiva

Los convencionales constituyentes que queden electos el próximo domingo en Bariloche tendrán 60 días para revisar y actualizar la Carta Orgánica Municipal que consta de 223 artículos y 28 disposiciones transitorias y complementarias.

La misión de los 15 convencionales será analizar cada uno de los artículos vigentes y definir si se mantienen, si requieren algún tipo de actualización y también qué nuevas premisas se incorporarán a la carta magna que es la que rige la vida institucional de la ciudad para las próximas décadas.

Las 13 listas en compulsa esbozan ideas en sus redes sociales principalmente, la plataforma que predomina en esta campaña electoral, y además siete fuerzas respondieron al “Check List Cívico”, que es una herramienta que puso a disposición la Defensoría del Pueblo para conocer propuestas concretas de artículos a modificar, mantener o temas a agregar en la COM.

En un repaso entre las propuestas de campaña, las respuestas en el Check List Cívico y las plataformas presentadas ante la Junta Electoral Municipal, Diario RÍO NEGRO repasa diez de los temas que se pondrían en discusión en la Convención Constituyente.

Uno por uno, los diez temas que se pondrán en discusión

1.- Estamos Haciendo Bariloche, la lista del oficialismo municipal y provincial, tiene como su principal propuesta dejar plasmado en la Carta Magna para los futuros gobiernos municipal que deben destinar el 40% del presupuesto a obra pública.

2.- Fuerza Bariloche quiere instar a las autoridades a obtener un “Fondo de Reparación Histórica” por parte de la Provincia. Ese punto tendría un esquema similar al artículo 15 de las disposiciones transitorias actuales respecto del poder concedente de la electricidad.

3.- En materia ambiental varias fuerzas -entre ellas LLA- hablan de llegar al concepto de basura cero y definir mediante la máxima normativa municipal que se debería cerrar el vertedero actual y concretar un sitio de disposición de residuos regional, como ya se establece por ordenanza.

La Junta Electoral Municipal prepara todo el dispositivo para el domingo 1 de noviembre, que serán las elecciones a convencionales de Bariloche. Foto: Chino Leiva

4.- +Sumar Bariloche agregó otro tema vinculado al ambiente puntual y fijar por Carta Orgánica la exigencia de tener 35 metros de costas libres y públicas en todos los cursos de agua de la jurisdicción municipal.

5.- La participación ciudadana es otro eje al que varios candidatos apuntan a cambios entre la necesidad del uso de nuevas tecnologías para tener la opinión ciudadana; la participación vinculante; los consejos sectoriales (niñez, adultos mayores, discapacidad) con opinión vinculante; ó definir referéndum anuales obligatorios para tener decisiones por voto directo de la ciudadanía.





6.- La composición del Concejo Deliberante es otro eje: el oficialismo quiere reducir la cantidad de representantes a siete bancas; mientras que hay fuerzas que quieren poner límites al incremento de bancas modificando la fórmula actual de un edil cada 10.000 habitantes. También se pondrá en discusión la representación población o por circuitos o delegaciones.

7.- La forma de elegir al Tribunal de Contralor está en la propuesta de algunas fuerzas que quieren sacar este poder del Estado municipal de la boleta en la que se elige intendente y establecer concursos por oposición y antecedentes ó ponerlos en mano de la oposición.

8.- La “ficha limpia” de los eventuales candidatos a cargos electivos es otro tema repetido en campaña, aunque en la Carta Orgánica vigente el artículo 26 ya inhabilita a los condenados por delitos dolosos, por crímenes de guerra, deudores municipales o a quienes participaron de gobiernos de facto. Se podrían sumar restricciones.

9.- El balotaje para una segunda vuelta electoral si un candidato a intendente no supera cierto porcentaje de piso es otro punto en el coinciden algunas propuestas.

10.- Los organismos de defensa de derechos, como la Defensoría del Pueblo de Bariloche o la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor (Omiduc) que hoy existen a partir de la reforma de la COM de 2006 serán sometidos a análisis en la futura Convención.





