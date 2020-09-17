Farmacias de turno: jueves 17 de septiembre de 2020
ALLEN
Norte - Perito Moreno 50 - Tel: 4451134
BARILOCHE
Iberia - 20 de Febrero 410 - Tel: 4422615
Luna Lanz - Onelli y Yatasto - Tel: 4432088
San Agustín (1) - Onelli 2400 - Tel: 4528565
CATRIEL
Catriel II - Clemente Zurita 123 - Tel: 4915013
CENTENARIO
Global - Honduras 1195 - Tel: 4891394
Global (2) - Paraguay 3 - Tel: 4890400
CHOELE CHOEL
Fuscagni - avenida San Martín 1192 - Tel: 443354
CINCO SALTOS
Allende - San Martín 201 - Tel: 4980325
CIPOLLETTI
Avenida - Av. Alem 802 - Tel: 4776063
Pasteur - 25 de mayo465 - Tel: 4781989
Martín (1) - 9 de Julio 429 - Tel: 4781599
Bancaria (1) - Roca 865 - Tel: 4770025
Cruz del Sur (2) - Av. Alem 1805 - Tel: 4783428
CUTRAL CO
Lincoln - Olascoaga 915 - Tel: 4963148
FERNANDEZ ORO
Sánchez - Roca 10 - Tel: 299-4996990
GENERAL CONESA
Chader - 25 de Mayo 418
GENERAL ROCA
Brunetti - Italia 1603 - Tel: 4421755
Herrera - Alsina 1741
Sud (3) - Tucumán y Neuquén - Tel: 4422595
San Martín 1(3) - San Martín 87 - Tel: 4427176
San Martín 2 (3) - Mitre 1748 - Tel: 4426928
Bancaria (3) - Villegas 752 - Tel: 4422886
Paniceres (3) - Tucumán esq. Italia - Tel: 4428635
Estuardo Romero (3) - Av. Roca 1338 - Tel: 4425200
JACOBACCI
Araucana - Av. San Martín 353 - Tel: 432291
JUNÍN DE LOS ANDES
De la Cruz - Los Pehuenes 108 - Tel: 491431
NEUQUÉN
Del Oeste - Godoy 1712 - Tel: 4460134
Global - Dr. Ramón 231 - Tel: 4474233
PLAZA HUINCUL
El Indio - San Martín 511 - Tel: 4968105
PLOTTIER
Global - Belgrano 245 - Tel: 4933755
RINCÓN DE LOS SAUCES
Romero - San Martín 1004 - Tel: 4887223
RÍO COLORADO
Río Colorado - Juan B. Justo 699 - Tel: 432099
S. M. DE LOS ANDES
Pasteur - Av. San Martín 498 esq. Rivadavia - Tel: 422243
VIEDMA
Vinci - A. Barros 1399 - Tel: 422230
El Cóndor (2) (Balneario) - Calle 69 Nº 263 - Tel: 497176
VILLA LA ANGOSTURA
Pharmacy Avenida - Arrayanes 275 - Tel: 4494896
VILLA REGINA
Rangel - Cipolletti 1003 - Tel: 4461300
Italia I (2) - San Martín 351 - Tel: 461365
ZAPALA
Brown - Brown y Malvinas Arg. - Tel: 424179
(1) Hasta las 23 h
(2) Hasta las 24 h
(3) Hasta las 22 h
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