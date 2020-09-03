Farmacias de turno: jueves 3 de septiembre de 2020
Lo más visto
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ALLEN
Ciudad - Tomás Orell 384 - Tel: 4452556
BARILOCHE
Acuario - J. Manuel de Rosas 498 - Tel: 4520702
Asurmendi - P. Moreno 712 - Tel: 4421960
Cumbre III (1) - Perito Moreno 514 - Tel: 4456515
CATRIEL
Catriel I - Av. Roque Saenz Peña 240 - Tel: 4911708
CENTENARIO
Indaver - República de Chile 445 - Tel: 4899436
Global (2) - Paraguay 3 - Tel: 4890400
CHOELE CHOEL
Amely - Kennedy 927 - Tel: 442812
CINCO SALTOS
Soldera - Rivadavia 53 - Tel: 4981126
CIPOLLETTI
Río Limay - San Martín 712 - Tel: 4781081
Cipolletti - Mengelle 835 - Tel: 4782612
Cruz del Sur - Av. Alem 1805 - Tel: 4783428
Martín (1) - 9 de Julio 429 - Tel: 4781599
Bancaria (1) - Roca 865 - Tel: 4770025
CUTRAL CO
Traful - Lago Traful 1 - Tel: 4961452
FERNANDEZ ORO
Integral - avenida Cipolletti 495 - Tel: 299-4996699
GENERAL CONESA
De Pasquale - San Martín 628
GENERAL ROCA
Sud - Tucumán y Neuquén - Tel: 4422595
San Martín 7 - Alsina 10
San Martín 1(3) - San Martín 87 - Tel: 4427176
San Martín 2 (3) - Mitre 1748 - Tel: 4426928
Bancaria (3) - Villegas 752 - Tel: 4422886
Paniceres (3) - Tucumán esq. Italia - Tel: 4428635
Estuardo Romero (3) - Av. Roca 1338 - Tel: 4425200
JACOBACCI
Araucana - Av. San Martín 353 - Tel: 432291
JUNÍN DE LOS ANDES
Farmacentro - Coronel Suárez 357 - Tel: 492620
NEUQUÉN
Richieri - Richieri y Tierra del Fuego - Tel: 4470292
Nueva Jujuy - Jujuy 710 - Tel: 4486080
PLAZA HUINCUL
Norte III - San Martín 869 - Tel: 4862993
PLOTTIER
Santa Cruz - Santa Cruz 520 - Tel: 4936374
RINCÓN DE LOS SAUCES
San Benito - San Martín 586
RÍO COLORADO
Pasteur - Irigoyen 144 - Tel: 432037
S. M. DE LOS ANDES
Roca - Mariano Moreno 717 - Tel: 412747-8
VIEDMA
Crisol - A. Caseros 1625 - Tel: 421992
El Cóndor (2) (Balneario) - Calle 69 Nº 263 - Tel: 497176
VILLA LA ANGOSTURA
Radal - Arrayanes 150 – local 3 - Tel: 4494404
VILLA REGINA
Del Sol - 9 de julio 263
Italia I (2) - San Martín 351 - Tel: 461365
ZAPALA
Mavil - Roca 515 - Tel: 424122
(1) Hasta las 23 h
(2) Hasta las 24 h
(3) Hasta las 22 h
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