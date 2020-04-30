Farmacias de Turno

Farmacias de turno: jueves 30 de abril de 2020



ALLEN
Fernández - Brown 218 - Tel: 4450729

BARILOCHE
Iberia - 20 de Febrero 410 - Tel: 4422615
Luna Lanz - Onelli y Yatasto - Tel: 4432088
Piren Huapi (1) - Av. Bustillo km 8,500 - Tel: 4461087

CATRIEL
Del Boulevard - Hipólito Irigoyen y Países Bajos - Tel: 4915214

CENTENARIO
Agostini - Buenos Aires 486 - Tel: 4898092
Global (2) - Paraguay 3 - Tel: 4890400

CHOELE CHOEL
Lavezini - J.F. Kennedy 625 - 46442704

CINCO SALTOS
Soldera - Rivadavia 53 - Tel: 4981126

CIPOLLETTI
Pasteur - 25 de mayo 465 - Tel: 4781989
Avenida - Av. Alem 802 - Tel: 4776063
Martín (1) - 9 de Julio 429 - Tel: 4781599
Bancaria (1) - Roca 865 - Tel: 4770025
Cruz del Sur (2) - Av. Alem 1805 - Tel: 4783428

CUTRAL CO
Lincoln III - Roca 601 - Tel: 4965688

FERNANDEZ ORO
Integral - avenida Cipolletti 495 - 299-4996699

GENERAL CONESA
De Pasquale - San Martín 628

GENERAL ROCA
San Martín 4 - Buenos Aires 933 - Tel: 4425626
Herrera - Alsina 1741 - 0299 155317965
Sud (3) - Tucumán y Neuquén - Tel: 4422595
San Martín 1(3) - San Martín 87 - Tel: 4427176
San Martín 2 (3) - Mitre 1748 - Tel: 4426928
Bancaria (3) - Villegas 752 - Tel: 4422886

JACOBACCI
Araucana - Av. San Martín 353 - Tel: 432291

JUNÍN DE LOS ANDES
De la Cruz - Los Pehuenes 108 - Tel: 491431

NEUQUÉN
San Ceferino - Gatica 1315 esq. Fava - Tel: 4439462
Global - Cabellera del Frío 578 - Tel: 156564637

PLAZA HUINCUL
Norte III - San Martín 869 - Tel: 4862993

PLOTTIER
Global - Belgrano 245 - Tel: 4933755

RINCÓN DE LOS SAUCES
Romero - San Martín 1004 - Tel: 4887223

RÍO COLORADO
Pasteur - Irigoyen 144 - Tel: 432037

S. M. DE LOS ANDES
Pasteur - Av. San Martín 498 esq. Rivadavia - Tel: 422243

VIEDMA
Don Zatti - Rivadavia 316 - Tel: 429491
El Cóndor (2) (Balneario) - Calle 69 Nº 263 - Tel: 497176

VILLA LA ANGOSTURA
Del Siglo - Arrayanes 230 - Tel: 4495003

VILLA REGINA
Italia I - San Martín 351 - Tel: 461365

ZAPALA
Del Alto - Cristóbal Colón - Tel: 15361472

(1) Hasta las 23
(2) Hasta las 24
(3) Hasta las 22


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Farmacias de turno: jueves 30 de abril de 2020