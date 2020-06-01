Farmacias de turno: lunes 1 de junio de 2020
Lo más visto
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ALLEN
Santa Catalina - San Luis 90 - Tel: 4451574
BARILOCHE
Farmacenter - Av. San Martín 162 - Tel: 4436501
Onelli - Onelli 631 - Tel: 4435156
Ruta 40 II (1) - Monteverde y Buenos Aires - Tel: 154100624
CATRIEL
Catriel II - Clemente Zurita 123 - Tel: 4915013
CENTENARIO
Global - Honduras 1195 - Tel: 4891394
Global (2) - Paraguay 3 - Tel: 4890400
CHOELE CHOEL
26 de Septiembre - Tomas Boland 30 - Tel: 442290
CINCO SALTOS
Sin datos
CIPOLLETTI
Del Sol - Mengelle 180 - Tel: 4786006
San Pablo - Irigoyen 1064 - Tel: 4784447
Martín (1) - 9 de Julio 429 - Tel: 4781599
Bancaria (1) - Roca 865 - Tel: 4770025
Cruz del Sur (2) - Av. Alem 1805 - Tel: 4783428
CUTRAL CO
Silvia II - Olascoaga y Mendoza - Tel: 4861802
FERNANDEZ ORO
Sin datos
GENERAL CONESA
Amorosi - Belgrano 456
GENERAL ROCA
San Martín 3 - Tucumán 400 - Tel: 4422387
Estuardo Romero II - Tucumán 201 - Tel: 4421828
Sud (3) - Tucumán y Neuquén - Tel: 4422595
San Martín 1(3) - San Martín 87 - Tel: 4427176
San Martín 2 (3) - Mitre 1748 - Tel: 4426928
Bancaria (3) - Villegas 752 - Tel: 4422886
Paniceres (3) - Tucumán esq. Italia - Tel: 4428635
Estuardo Romero (3) - Av. Roca 1338 - Tel: 4425200
JACOBACCI
Araucana - Av. San Martín 353 - Tel: 432291
JUNÍN DE LOS ANDES
Santa Julia - Coronel Suarez 30 – local 3 - Tel: 491706
NEUQUÉN
Global - Bahia Blanca 18 - Tel: 4425259
Del Pueblo - Dr. Ramon y Ruta 7 - Tel: 4340301
PLAZA HUINCUL
El Indio - San Martín 511 - Tel: 4968105
PLOTTIER
Del Pueblo - San Martín 39 - Tel: 4935143
RINCÓN DE LOS SAUCES
Romero - San Martín 1004 - Tel: 4887223
RÍO COLORADO
Sin datos
S. M. DE LOS ANDES
Galénica - Villegas 890 - Tel: 429396
VIEDMA
Ochoa - 25 de mayo 1038 - Tel: 427800
El Cóndor (2) (Balneario) - Calle 69 Nº 263 - Tel: 497176
VILLA LA ANGOSTURA
La Botica - Primeros Pobladores 501 - Tel: 4494750
VILLA REGINA
Comahue - Mitre 648 - Tel: 4460323
Italia I (2) - San Martín 351 - Tel: 461365
ZAPALA
Mavil - Roca 515 - Tel: 424122
(1) Hasta las 23
(2) Hasta las 24
(3) Hasta las 22
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