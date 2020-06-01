Farmacias de Turno

Farmacias de turno: lunes 1 de junio de 2020



ALLEN
Santa Catalina - San Luis 90 - Tel: 4451574

BARILOCHE
Farmacenter - Av. San Martín 162 - Tel: 4436501
Onelli - Onelli 631 - Tel: 4435156
Ruta 40 II (1) - Monteverde y Buenos Aires - Tel: 154100624

CATRIEL
Catriel II - Clemente Zurita 123 - Tel: 4915013

CENTENARIO
Global - Honduras 1195 - Tel: 4891394
Global (2) - Paraguay 3 - Tel: 4890400

CHOELE CHOEL
26 de Septiembre - Tomas Boland 30 - Tel: 442290

CINCO SALTOS
Sin datos

CIPOLLETTI
Del Sol - Mengelle 180 - Tel: 4786006
San Pablo - Irigoyen 1064 - Tel: 4784447
Martín (1) - 9 de Julio 429 - Tel: 4781599
Bancaria (1) - Roca 865 - Tel: 4770025
Cruz del Sur (2) - Av. Alem 1805 - Tel: 4783428

CUTRAL CO
Silvia II - Olascoaga y Mendoza - Tel: 4861802

FERNANDEZ ORO
Sin datos

GENERAL CONESA
Amorosi - Belgrano 456

GENERAL ROCA
San Martín 3 - Tucumán 400 - Tel: 4422387
Estuardo Romero II - Tucumán 201 - Tel: 4421828
Sud (3) - Tucumán y Neuquén - Tel: 4422595
San Martín 1(3) - San Martín 87 - Tel: 4427176
San Martín 2 (3) - Mitre 1748 - Tel: 4426928
Bancaria (3) - Villegas 752 - Tel: 4422886
Paniceres (3) - Tucumán esq. Italia - Tel: 4428635
Estuardo Romero (3) - Av. Roca 1338 - Tel: 4425200

JACOBACCI
Araucana - Av. San Martín 353 - Tel: 432291

JUNÍN DE LOS ANDES
Santa Julia - Coronel Suarez 30 – local 3 - Tel: 491706

NEUQUÉN
Global - Bahia Blanca 18 - Tel: 4425259
Del Pueblo - Dr. Ramon y Ruta 7 - Tel: 4340301

PLAZA HUINCUL
El Indio - San Martín 511 - Tel: 4968105

PLOTTIER
Del Pueblo - San Martín 39 - Tel: 4935143

RINCÓN DE LOS SAUCES
Romero - San Martín 1004 - Tel: 4887223

RÍO COLORADO
Sin datos

S. M. DE LOS ANDES
Galénica - Villegas 890 - Tel: 429396

VIEDMA
Ochoa - 25 de mayo 1038 - Tel: 427800
El Cóndor (2) (Balneario) - Calle 69 Nº 263 - Tel: 497176

VILLA LA ANGOSTURA
La Botica - Primeros Pobladores 501 - Tel: 4494750

VILLA REGINA
Comahue - Mitre 648 - Tel: 4460323
Italia I (2) - San Martín 351 - Tel: 461365

ZAPALA
Mavil - Roca 515 - Tel: 424122

(1) Hasta las 23
(2) Hasta las 24
(3) Hasta las 22


Comentarios


Seguí Leyendo

En Portada

Temas

Ciudades

Servicios

Club Rio Negro

¡Pedí tu tarjeta!o llamá al 0800 222 2746
Farmacias de turno: lunes 1 de junio de 2020