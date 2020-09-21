Farmacias de turno: lunes 21 de septiembre de 2020
ALLEN
Santa Catalina - San Luis 90 - Tel: 4451574
BARILOCHE
De Miguel - Mitre 130 - Tel: 4423025
Patagónica - Diag. Capraro 1050 - Tel: 4422537
Piren Huapi (1) - Av. Bustillo km 8,500 - Tel: 4461087
CATRIEL
Catriel I - Av. Roque Saenz Peña 240 - Tel: 4911708
CENTENARIO
Fittipaldi - Perú 305 - Tel: 4891791
Global (2) - Paraguay 3 - Tel: 4890400
CHOELE CHOEL
Torres Lizasuain - San Martín 1381 - Tel: 442825
CINCO SALTOS
Soldera - Rivadavia 53 - Tel: 4981126
CIPOLLETTI
De la Roca - Roca 219 - Tel: 4783777
La Botica - Toschi y Las Acacias - Tel: 4781541
Austral - Mengelle 1907 - Tel: 4790472
Martín (1) - 9 de Julio 429 - Tel: 4781599
Bancaria (1) - Roca 865 - Tel: 4770025
Cruz del Sur (2) - Av. Alem 1805 - Tel: 4783428
CUTRAL CO
Illihue - Santa Cruz 997 - Tel: 4862727
FERNANDEZ ORO
Arrayanes - Yrigoyen y Arrayanes - Tel: 299-6267413
GENERAL CONESA
Chader - 25 de Mayo 418
GENERAL ROCA
San Martín 6 - Sarmiento 1462
MiFarma - Mendoza 604
Sud (3) - Tucumán y Neuquén - Tel: 4422595
San Martín 1(3) - San Martín 87 - Tel: 4427176
San Martín 2 (3) - Mitre 1748 - Tel: 4426928
Bancaria (3) - Villegas 752 - Tel: 4422886
Paniceres (3) - Tucumán esq. Italia - Tel: 4428635
Estuardo Romero (3) - Av. Roca 1338 - Tel: 4425200
JACOBACCI
Araucana - Av. San Martín 353 - Tel: 432291
JUNÍN DE LOS ANDES
Lanin - M. Moreno y A. Argentina - Tel: 491972
NEUQUÉN
Global - Islas Malvinas 1350 - Tel: 4482809
Amancay - Belgrano 1380 - Tel: 4432858
PLAZA HUINCUL
Norte III - San Martín 869 - Tel: 4862993
PLOTTIER
Nueva Integral - Buenos Aires 121 - Tel: 4932500
RINCÓN DE LOS SAUCES
Rincón - presidente Perón 1069 - Tel: 4887366
RÍO COLORADO
Pasteur - Irigoyen 144 - Tel: 432037
S. M. DE LOS ANDES
Austral - Elordi 765 - Tel: 427393
La Vega - Q. Martin 14 - Tel: 421605
VIEDMA
De la Costa - Avenida Alfonsín 950 - 2920-285833
El Cóndor (2) (Balneario) - Calle 69 Nº 263 - Tel: 497176
VILLA LA ANGOSTURA
Radal - Arrayanes 150 – local 3 - Tel: 4494404
VILLA REGINA
Martel - Castello 149
Italia I (2) - San Martín 351 - Tel: 461365
ZAPALA
Del Alto - Cristóbal Colón 824 - Tel: 15695188
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