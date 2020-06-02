Farmacias de Turno

Farmacias de turno: martes 02 de junio de 2020



ALLEN
Herrera - Juan Domingo Perón 80 - Tel: 4452918

BARILOCHE
Gilmore - Mitre 802 - Tel: 4422653
Gallardo - Villegas 467 - Tel: 4429853
Botánica (1) - Moreno 59 - Tel: 4401010

CATRIEL
Del Sol - Jujuy y Clemente Zurita - Tel: 4914644

CENTENARIO
Indaver - República de Chile 445 - Tel: 4899436
Global (2) - Paraguay 3 - Tel: 4890400

CHOELE CHOEL
Amely - Kennedy 927 - Tel: 442812

CINCO SALTOS
Fleming - Av. Cipolletti - Tel: 4983849

CIPOLLETTI
Suyai - Villegas 517 - Tel: 4776659
Seratti - Italia y 9 de julio - Tel: 4783564
Gazzola - Av. Alem 565 - Tel: 4783017
Martín (1) - 9 de Julio 429 - Tel: 4781599
Bancaria (1) - Roca 865 - Tel: 4770025
Cruz del Sur (2) - Av. Alem 1805 - Tel: 4783428

CUTRAL CO
Illihue - Santa Cruz 997 - Tel: 4862727

FERNANDEZ ORO
Sin datos

GENERAL CONESA
Amorosi - Belgrano 456

GENERAL ROCA
La Plata - La Plata 702 - Tel: 4432268
Costanzo - Roca 1152 - Tel: 4422479
Sud (3) - Tucumán y Neuquén - Tel: 4422595
San Martín 1(3) - San Martín 87 - Tel: 4427176
San Martín 2 (3) - Mitre 1748 - Tel: 4426928
Bancaria (3) - Villegas 752 - Tel: 4422886
Paniceres (3) - Tucumán esq. Italia - Tel: 4428635
Estuardo Romero (3) - Av. Roca 1338 - Tel: 4425200

JACOBACCI
Araucana - Av. San Martín 353 - Tel: 432291

JUNÍN DE LOS ANDES
Junin - Juan Manuel de Rosas 180 - Tel: 492880

NEUQUÉN
José Rosa - José Rosa 920 - Tel: 4423474
Del Pueblo - Dr. Ramon 4100 - Tel: 4006233

PLAZA HUINCUL
El Indio - San Martín 511 - Tel: 4968105

PLOTTIER
Monasterio - San Martín esq. Tromen - Tel: 4934261

RINCÓN DE LOS SAUCES
Romero - San Martín 1004 - Tel: 4887223

RÍO COLORADO
Sin datos

S. M. DE LOS ANDES
Norte - Curruhuinca 728 - Tel: 410371

VIEDMA
Central - Belgrano 265 - Tel: 426893
El Cóndor (2) (Balneario) - Calle 69 Nº 263 - Tel: 497176

VILLA LA ANGOSTURA
Maiten - Arrayanes 66 - Tel: 4494000
Puerto Manzano - Arrayanes 6510 - Tel: 4475277

VILLA REGINA
La Paz - Cipolletti 208 - Tel: 4461115
Italia I (2) - San Martín 351 - Tel: 461365

ZAPALA
Brown - Brown y Malvinas Arg. - Tel: 424179

(1) Hasta las 23
(2) Hasta las 24
(3) Hasta las 22


Comentarios


Seguí Leyendo

En Portada

Temas

Ciudades

Servicios

Club Rio Negro

¡Pedí tu tarjeta!o llamá al 0800 222 2746
Farmacias de turno: martes 02 de junio de 2020