Farmacias de turno: martes 14 de julio de 2020
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ALLEN
Arrayán - San Martín y Aristóbulo del Valle - Tel: 4451973
BARILOCHE
Zona Vital Moreno - Moreno 246 - Tel: 4420752
Botánica - Moreno 59 - Tel: 4401010
Detina (1) - Av. Bustillo – km 12,500 - Tel: 4525900
CATRIEL
Del Sol - Jujuy y Clemente Zurita - Tel: 4914644
CENTENARIO
Rubbiani - San Martín 320 - Tel: 4890214
Global (2) - Paraguay 3 - Tel: 4890400
CHOELE CHOEL
Torres Lizasuain - San Martín 1381 - Tel: 442825
CINCO SALTOS
Villegas - Av. Cipolletti 364 - Tel: 4984205
CIPOLLETTI
Norte - La Esmeralda 1604 - Tel: 4791077
Del Centro - Roca 607 - Tel: 4771842
Martinez - Moreno 151 - Tel: 4781679
Martín (1) - 9 de Julio 429 - Tel: 4781599
Bancaria (1) - Roca 865 - Tel: 4770025
Cruz del Sur (2) - Av. Alem 1805 - Tel: 4783428
CUTRAL CO
Lacar - Roca 147 - Tel: 4862777
FERNANDEZ ORO
Integral - avenida Cipolletti 495 - 299-4996699
GENERAL CONESA
Amorosi - Belgrano 456
GENERAL ROCA
Pharmacy Villegas - Damas Patricias 1802 - Tel: 4426428
Rodhe - Rodhe y Belgrano - Tel: 4434181
Sud (3) - Tucumán y Neuquén - Tel: 4422595
San Martín 1(3) - San Martín 87 - Tel: 4427176
San Martín 2 (3) - Mitre 1748 - Tel: 4426928
Bancaria (3) - Villegas 752 - Tel: 4422886
Paniceres (3) - Tucumán esq. Italia - Tel: 4428635
Estuardo Romero (3) - Av. Roca 1338 - Tel: 4425200
JACOBACCI
Araucana - Av. San Martín 353 - Tel: 432291
JUNÍN DE LOS ANDES
De la Cruz - Los Pehuenes 108 - Tel: 491431
NEUQUÉN
Global - Sarmiento 346 - Tel: 4476091
Alpina - Belgrano 2715 - Tel: 4465654
PLAZA HUINCUL
El Indio - San Martín 511 - Tel: 4968105
PLOTTIER
Ichaso - Araucaria y Arrayanes - Tel: 4933616
RINCÓN DE LOS SAUCES
Rincón - presidente Perón 1069 - Tel: 4887366
RÍO COLORADO
Orlando - Italia 201 - Tel: 432512
S. M. DE LOS ANDES
Del Centro - Av. San Martín 896 - Tel: 428999
VIEDMA
Guidi - Saavedra 502 - Tel: 424452
El Cóndor (2) (Balneario) - Calle 69 Nº 263 - Tel: 497176
VILLA LA ANGOSTURA
La Botica - Primeros Pobladores 501 - Tel: 4494750
VILLA REGINA
Rangel - Cipolletti 1003 - Tel: 4461300
Italia I (2) - San Martín 351 - Tel: 461365
ZAPALA
Del Alto - Cristóbal Colón 824 - Tel: 15695188
(1) Hasta las 23 h
(2) Hasta las 24 h
(3) Hasta las 22 h
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