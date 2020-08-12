Farmacias de turno: miércoles 12 de agosto de 2020
Lo más visto
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ALLEN
Ciudad - Tomás Orell 384 - Tel: 4452556
BARILOCHE
Patagónica - Diag. Capraro 1050 - Tel: 4422537
De Miguel - Mitre 130 - Tel: 4423025
Ruta 40 II (1) - Monteverde y Buenos Aires - Tel: 154100624
CATRIEL
Catriel II - Clemente Zurita 123 - Tel: 4915013
CENTENARIO
Rubbiani - San Martín 320 - Tel: 4890214
Global (2) - Paraguay 3 - Tel: 4890400
CHOELE CHOEL
Torres Lizasuain - San Martín 1381 - Tel: 442825
CINCO SALTOS
Allende - San Martín 201 - Tel: 4980325
CIPOLLETTI
De la Roca - Roca 219 - Tel: 4783777
La Botica - Toschi y Las Acacias - Tel: 4781541
Austral - Mengelle 1907 - Tel: 4790472
Martín (1) - 9 de Julio 429 - Tel: 4781599
Bancaria (1) - Roca 865 - Tel: 4770025
Cruz del Sur (2) - Av. Alem 1805 - Tel: 4783428
CUTRAL CO
Silvia II - Olascoaga y Mendoza - Tel: 4861802
FERNANDEZ ORO
Arrayanes - Yrigoyen y Arrayanes - Tel: 299-6267413
GENERAL CONESA
De Pasquale - San Martín 628
GENERAL ROCA
San Martín 6 - Sarmiento 1462
Araucana - Villegas y Santa Cruz - Tel: 154415740
Sud (3) - Tucumán y Neuquén - Tel: 4422595
San Martín 1(3) - San Martín 87 - Tel: 4427176
San Martín 2 (3) - Mitre 1748 - Tel: 4426928
Bancaria (3) - Villegas 752 - Tel: 4422886
Paniceres (3) - Tucumán esq. Italia - Tel: 4428635
Estuardo Romero (3) - Av. Roca 1338 - Tel: 4425200
JACOBACCI
Araucana - Av. San Martín 353 - Tel: 432291
JUNÍN DE LOS ANDES
Lanin - M. Moreno y A. Argentina - Tel: 491972
NEUQUÉN
Del Pueblo - J. J. Lastra 2.400 - Tel: 4463300
Belgrano - Salta 362 - Tel: 4424602
PLAZA HUINCUL
Norte III - San Martín 869 - Tel: 4862993
PLOTTIER
Nueva Integral - Buenos Aires 121 - Tel: 4932500
RINCÓN DE LOS SAUCES
Romero - San Martín 1004 - Tel: 4887223
RÍO COLORADO
Río Colorado - Juan B. Justo 699 - Tel: 432099
S. M. DE LOS ANDES
Austral - Elordi 765 - Tel: 427393
La Vega - Q. Martin 14 - Tel: 421605
VIEDMA
Krenz - Bulevar Contin 688 - Tel: 425477
El Cóndor (2) (Balneario) - Calle 69 Nº 263 - Tel: 497176
VILLA LA ANGOSTURA
Del Siglo - Arrayanes 230 - Tel: 4495003
VILLA REGINA
Italia I - San Martín 351 - Tel: 461365
ZAPALA
Mavil - Roca 515 - Tel: 424122
(1) Hasta las 23 h
(2) Hasta las 24 h
(3) Hasta las 22 h
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