Farmacias de turno: sábado 11 de julio de 2020
Lo más visto
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ALLEN
Patagonia - Avenida Roca 124 - Tel: 4452539
BARILOCHE
Onelli - Onelli 631 - Tel: 4435156
Farmacenter - Av. San Martín 162 - Tel: 4436501
Piren Huapi (1) - Av. Bustillo km 8,500 - Tel: 4461087
CATRIEL
Catriel I - Av. Roque Saenz Peña 240 - Tel: 4911708
CENTENARIO
Indaver - República de Chile 445 - Tel: 4899436
Global (2) - Paraguay 3 - Tel: 4890400
CHOELE CHOEL - Vidoni Piu - Avellaneda 779 - Tel: 442327
CINCO SALTOS
Soldera - Rivadavia 53 - Tel: 4981126
CIPOLLETTI
San Pablo - Irigoyen 1064 - Tel: 4784447
Del Sol - Mengelle 180 - Tel: 4786006
Martín (1) - 9 de Julio 429 - Tel: 4781599
Bancaria (1) - Roca 865 - Tel: 4770025
Cruz del Sur (2) - Av. Alem 1805 - Tel: 4783428
CUTRAL CO - Lincoln III - Roca 601 - Tel: 4965688
FERNANDEZ ORO
Arrayanes - Yrigoyen y Arrayanes - Tel: 299-6267413
GENERAL CONESA
Amorosi - Belgrano 456
GENERAL ROCA
Farmacentro - Tucumán 1035 - Tel: 4437993
San Martín 3 - Tucumán 400 - Tel: 4422387
Sud (3) - Tucumán y Neuquén - Tel: 4422595
San Martín 1(3) - San Martín 87 - Tel: 4427176
Bancaria (3) - Villegas 752 - Tel: 4422886
Paniceres (3) - Tucumán esq. Italia - Tel: 4428635
Estuardo Romero (3) - Av. Roca 1338 - Tel: 4425200
JACOBACCI
Araucana - Av. San Martín 353 - Tel: 432291
JUNÍN DE LOS ANDES
Santa Julia - Coronel Suarez 30 – local 3 - Tel: 491706
NEUQUÉN
Gregorio Alvarez - 1° Mayo y Lagos del Sur – B° Maronese - Tel: 4460826
Salta - Alcorta esq. Misiones - Tel: 4433493
PLAZA HUINCUL
Norte V - av. Keidel y 9 de julio - Tel: 4863426
PLOTTIER
Del Pueblo - San Martín 39 - Tel: 4935143
RINCÓN DE LOS SAUCES
Romero - San Martín 1004 - Tel: 4887223
RÍO COLORADO
Pasteur - Irigoyen 144 - Tel: 432037
S. M. DE LOS ANDES
Galénica - Villegas 890 - Tel: 429396
VIEDMA
Humble - Castello 64 - Tel: 429015
El Cóndor (2) (Balneario) - Calle 69 Nº 263 - Tel: 497176
VILLA LA ANGOSTURA
De la Montaña - Arrayanes 207 - Tel: 4494317
VILLA REGINA
La Paz - Vieytes 416 esquina, avenida Gral. Paz - Tel: 4374347
Italia I (2) - San Martín 351 - Tel: 461365
ZAPALA
Brown - Brown y Malvinas Arg. - Tel: 424179
(1) Hasta las 23 h
(2) Hasta las 24 h
(3) Hasta las 22 h
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