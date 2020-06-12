Farmacias de turno: viernes 12 de junio de 2020
Lo más visto
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ALLEN
Herrera - Juan Domingo Perón 80 - Tel: 4452918
BARILOCHE
Gilmore - Mitre 802 - Tel: 4422653
Gallardo - Villegas 467 - Tel: 4429853
De la Cruz (1) - Los Pioneros km 4171 - Tel: 4443054
CATRIEL
Andina - Av. Mosconi y Argentina - Tel: 4912875
CENTENARIO
Indaver - República de Chile 445 - Tel: 4899436
Global (2) - Paraguay 3 - Tel: 4890400
CHOELE CHOEL
Vidoni Piu - Avellaneda 779 - Tel: 442327
CINCO SALTOS
Fátima - Roca 802 - Tel: 4980208
CIPOLLETTI
Suyai - Villegas 517 - Tel: 4776659
Seratti - Italia y 9 de julio - Tel: 4783564
Gazzola - Av. Alem 565 - Tel: 4783017
Martín (1) - 9 de Julio 429 - Tel: 4781599
Bancaria (1) - Roca 865 - Tel: 4770025
Cruz del Sur (2) - Av. Alem 1805 - Tel: 4783428
CUTRAL CO
Vital - Av. del Trabajador 727 - Tel: 4966625
FERNANDEZ ORO
Integral - avenida Cipolletti 495 - 299-4996699
GENERAL CONESA
De Pasquale - San Martín 628
GENERAL ROCA
Tiengo - San Juan 1300 - Tel: 4430222
La Plata - La Plata 702 - Tel: 4432268
MiFarma - Mendoza 604
Sud (3) - Tucumán y Neuquén - Tel: 4422595
San Martín 1(3) - San Martín 87 - Tel: 4427176
San Martín 2 (3) - Mitre 1748 - Tel: 4426928
Bancaria (3) - Villegas 752 - Tel: 4422886
Paniceres (3) - Tucumán esq. Italia - Tel: 4428635
Estuardo Romero (3) - Av. Roca 1338 - Tel: 4425200
JACOBACCI
Araucana - Av. San Martín 353 - Tel: 432291
JUNÍN DE LOS ANDES
Junin - Juan Manuel de Rosas 180 - Tel: 492880
NEUQUÉN
Aiken - Belgrano 3280 - Tel: 4450419
Comahue - Av. Olascoaga 285 - Tel: 4425074
PLAZA HUINCUL
Norte III - San Martín 869 - Tel: 4862993
PLOTTIER
Monasterio - San Martín esq. Tromen - Tel: 4934261
RINCÓN DE LOS SAUCES
Rincón - presidente Perón 1069 - Tel: 4887366
RÍO COLORADO
Sur - Irigoyen 535 - Tel: 432400
S. M. DE LOS ANDES
Norte - Curruhuinca 728 - Tel: 410371
VIEDMA
Don Zatti - Rivadavia 316 - Tel: 429491
El Cóndor (2) (Balneario) - Calle 69 Nº 263 - Tel: 497176
VILLA LA ANGOSTURA
Del Siglo - Arrayanes 230 - Tel: 4495003
VILLA REGINA
Raíces - Luis Beltrán 599 - Tel: 4461143
Italia I (2) - San Martín 351 - Tel: 461365
ZAPALA
Del Alto - Cristóbal Colón 824 - Tel: 15695188
(1) Hasta las 23 h
(2) Hasta las 24 h
(3) Hasta las 22 h
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