Farmacias de turno: viernes 3 de julio de 2020
Lo más visto
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ALLEN
Santa Catalina - San Luis 90 - Tel: 4451574
BARILOCHE
Patagónica - Diag. Capraro 1050 - Tel: 4422537
De Miguel - Mitre 130 - Tel: 4423025
Austral (1) - 9 de Julio 1018 - Tel: 4434313
CATRIEL
Del Centro - Av. San Martín 517 - Tel: 4915204
CENTENARIO
Agostini - Buenos Aires 486 - Tel: 4898092
Global (2) - Paraguay 3 - Tel: 4890400
CHOELE CHOEL
Torres Lizasuain - San Martín 1381 - Tel: 442825
CINCO SALTOS
Sin datos
CIPOLLETTI
De la Roca - Roca 219 - Tel: 4783777
La Botica - Toschi y Las Acacias - Tel: 4781541
Austral - Mengelle 1907 - Tel: 4790472
Martín (1) - 9 de Julio 429 - Tel: 4781599
Bancaria (1) - Roca 865 - Tel: 4770025
Cruz del Sur (2) - Av. Alem 1805 - Tel: 4783428
CUTRAL CO
Norte IV - Mendoza 388 - Tel: 4863085
FERNANDEZ ORO
Integral - avenida Cipolletti 495 - Tel: 299-4996699
GENERAL CONESA
De Pasquale - San Martín 628
GENERAL ROCA
Araucana - Villegas y Santa Cruz - Tel: 154415740
Zavatti - Sarmiento 371(Terminal) - Tel: 4430065
Sud (3) - Tucumán y Neuquén - Tel: 4422595
San Martín 1(3) - San Martín 87 - Tel: 4427176
San Martín 2 (3) - Mitre 1748 - Tel: 4426928
Bancaria (3) - Villegas 752 - Tel: 4422886
Paniceres (3) - Tucumán esq. Italia - Tel: 4428635
Estuardo Romero (3) - Av. Roca 1338 - Tel: 4425200
JACOBACCI
Araucana - Av. San Martín 353 - Tel: 432291
JUNÍN DE LOS ANDES
Lanin - M. Moreno y A. Argentina - Tel: 491972
NEUQUÉN
Las Lilas - San Martín 3087 - Tel: 4461550
Life - Figueroa 2006 - Tel: 4403899
PLAZA HUINCUL
Norte III - San Martín 869 - Tel: 4862993
PLOTTIER
Nueva Integral - Buenos Aires 121 - Tel: 4932500
RINCÓN DE LOS SAUCES
Facundo - Hipólito Yrigoyen 627 - Tel: 4886453
RÍO COLORADO
Sigma - Berutti y San Martín - Tel: 432828
S. M. DE LOS ANDES
Austral - Elordi 765 - Tel: 427393
La Vega - Q. Martin 14 - Tel: 421605
VIEDMA
Cevoli - 25 de mayo 401 - Tel: 430743
El Cóndor (2) (Balneario) - Calle 69 Nº 263 - Tel: 497176
VILLA LA ANGOSTURA
Maiten - Arrayanes 66 - Tel: 4494000
Puerto Manzano - Arrayanes 6510 - Tel: 4475277
VILLA REGINA
Del Sur - Tucumán 351 - Tel: 4464779
Italia I (2) - San Martín 351 - Tel: 461365
ZAPALA
Brown - Brown y Malvinas Arg. - Tel: 424179
(1) Hasta las 23 h
(2) Hasta las 24 h
(3) Hasta las 22 h
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