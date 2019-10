Femicidio de Delia: el jurado declaró culpable al marido, Diego Tolaba

Diego Tolaba fue declarado culpable del femicidio de su esposa, Delia Aguado, con quien tuvo tres hijos. La decisión fue tomada en la jornada de hoy por un jurado popular, luego de escuchar los alegatos finales de la fiscalía, a cargo de Agustín García; la querella, con la abogada Celina Fernández, y del defensor, Fernando Diez. También hizo uso de la palabra el hombre, único acusado del hecho.

Tolaba estaba acusado acusado de homicidio doblemente agravado por el vínculo, y por haber mediado violencia de género. La teoría que sostuvieron tanto la fiscalía como la querella fue que el 29 de noviembre de 2018, tolaba golpeó y asfixió a Delia cuando habían salido juntos en el auto para buscar un alquiler para ella, luego de acordar separarse. Él regresó solo al domicilio y denunció la desaparición de la mujer. Ella fue encontrada muerta al día siguiente en el balneario Sandra Canale, junto al vehículo.

Tanto la fiscalía como la querella sostuvieron que Delia vivía en un contexto de violencia de género, en el que Tolaba la denigraba, lesionaba, obligaba a tener relaciones sexuales y controlaba su dinero.

También recordaron que tanto el rastro que marcó la perra Mora, como el registro de las cámaras ubicaban a Tolaba en el lugar donde fue el hallazgo del cuerpo. Además, lo involucra el ADN encontrado en el auto en el que fue encontrada sin vida Delia.

Para la defensa, la investigación se centró únicamente en el imputado y no se siguieron otras líneas. El mismo Tolaba afirmó que se han "ensañado" con él. También declaró que había descubierto que Delia le era infiel y que "no tenía problema en que hiciera su vida, pero que no me dejara al nene llorando".

Con las pruebas presentadas en las nueve jornadas del juicio, las declaraciones de 39 testigos y los alegatos, fue el jurado compuesto por seis varones y seis mujeres el que tomó la decisión. Con este veredicto de culpabilidad es la jueza, Carina Álvarez, la que fijará el monto de la pena.