Declaraciones de Tolaba, el acusado del femicidio de Delia: "me fue infiel, yo la descubrí"

"No tenia problema en que hiciera su vida, pero que no me dejara al nene llorando", dijo Tolaba, único acusado del femicidio. (Archivo Juan Thomes).-

El marido de Delia Aguado y único acusado por su femicidio, Diego Tolaba, decidió hacer uso de la palabra por última vez, antes de que el jurado popular delibere si es culpable o no del crimen. Está imputado por homicidio doblemente agravado por el vínculo, y por haber mediado violencia de género.

"Delia era una persona buenísima, que me dio tres hijos", comenzó describiendo Tolaba. Luego aseguró que era "incapaz de hacerle daño".

Cuando Tolaba denunció la desaparición de su esposa, luego de que salieran juntos a buscar un alquiler, señaló a un compañero de trabajo con el que la mujer mantendría una relación. En sus palabras finales, decidió recurrir nuevamente a ese hecho afirmando: "me fue infiel, yo la descubrí".

A esto agregó: "yo no soy ningún violento" y aclaró: "no tenía problema en que hiciera su vida, pero que no me dejara al nene llorando".

Indicó: "se han enseñado conmigo". Dijo que está "preso inocentemente".

El acusado habló luego de los alegatos de la fiscalía, que estuvieron a cargo de Agustín García, y de la querella, con la palabra de la abogada Celina Fernández.

Ambos resaltaron que Delia vivía en un contexto de violencia de género, en el que Tolaba la denigraba, lesionaba, obligaba a tener relaciones sexuales y controlaba su dinero.

También recordaron que tanto el rastro que marcó la perra Mora, como el registro de las cámaras ubicaban a Tolaba en el lugar donde fue el hallazgo del cuerpo. Además, lo involucra el ADN encontrado en el auto en el que fue encontrada sin vida Delia.

Según la teoría del caso de la fiscalía y la querella, Tolaba golpeó y asfixió a Delia el 29 de noviembre de 2018, entre las 21 y las 22.30. Salieron juntos de la casa, en el auto familiar, a buscar un alquiler. Habían acordado separarse y ella se mudaría con sus hijos. Él regresó solo y denunció su desaparición en comisaría. Ella fue encontrada al día siguiente en el balneario junto al vehículo.

El jurado popular, compuesto por seis varones y seis mujeres, deberá decidir si declara culpable o no del hecho a Tolaba. En caso de que el veredicto sea de culpabilidad es la jueza, Carina Álvarez, la que fijará el monto de la pena.