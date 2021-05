Fernández: “Cuando estoy por explotar con Cristina pienso que por pelearnos llegó Macri”

El presidente Alberto Fernández se refirió anoche a la relación que mantiene con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

"Por pelearnos un día llegó Macri, por pelearnos y dividirnos. Cada vez que siento que exploto digo… Macri. Igual nos llevamos mucho mejor de lo que creen", señaló el mandatario nacional, al conceder una entrevista al conductor Pedro Rosemblat.

"Hay toda una historia de que Cristina viene acá y pega cuatro gritos y yo salgo sumiso a hacer lo que dice Cristina. La verdad, no soy tan sumiso, y Cristina no pega cuatro gritos. No tenemos diferencias con Cristina en los grandes temas, las diferencias están en cómo lo hacemos", añadió Fernández.

💻 "Hemos entendido que cada vez que perdimos, estábamos divididos. Estar unidos es central. Con Cristina nos llevamos mucho mejor de lo que creen; en los grandes temas no tenemos diferencias". El presidente @alferdez con Pedro Rosemblat desde Olivos. pic.twitter.com/kkLsn1YVVO — Alberto Fernández Prensa (@alferdezprensa) May 28, 2021

Por último el presidente subrayó que la vicepresidenta "es la líder de la coalición" y señaló que sin ella "no vamos a ningún lado".