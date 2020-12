Fernández Novoa criticó la prórroga de la emergencia sanitaria en Neuquén

El diputado del Frente de Todos, Sergio Fernández Novoa, volvió a cuestionar hoy el proceso de endeudamiento de Neuquén y planteó que no acompañará la prórroga de la emergencia sanitaria que propuso el gobernador Omar Gutiérrez por tres meses más.

"Ha mandado un proyecto de manera extemporánea a la Legislatura que pretende prorrogar la ley de emergencia que votamos en marzo de este año. Cuando uno lee los articulados del proyecto que nos envió, lo único que plantea es la modificación de dólares a pesos a propósito del consenso fiscal que firmó con el resto de los gobernadores", planteó en diálogo con Vos a Diario, el programa de RN Diario.

El texto de la propuesta establece extender el plazo de la emergencia por 90 días más y añade una modificación al artículo de autorización de deuda: en lugar de 140 millones de dólares como indica la ley 3230, pasará al equivalente de 12.796 millones de pesos.

Fernández Novoa dijo que la voluntad del bloque "es no acompañar" el proyecto en la comisión de Asuntos Constitucionales que se reúne esta mañana. "La emergencia está vigente hasta el 22 de marzo y nosotros volvemos el 1 de marzo. Y si hace mucha falta, no tendríamos problema en hacerlo en febrero. No sabemos qué es lo que va a ocurrir en marzo con la pandemia, ¿por qué nos quiere hacer definirlo ahora?", cuestionó.

El legislador también agregó que hubiesen querido que en el proyecto "se contemplaran las moras que tiene el Estado con los docentes, los trabajadores estatales, con las pymes". "También que hubiera algo vinculado al proceso de vacunación, pero no este TOC (trastorno obsesivo compulsivo) del gobernador Omar Gutiérrez que se ha convertido en un endeudador serial", sostuvo.

Fernández Novoa puso como ejemplo que, de 48 artículos que contiene la ley de presupuesto 2021, 11 son sobre endeudamiento.

"No es que pretendemos ponerle alguna traba al gobernador, al contrario. La ley que votamos en marzo planteaba crear un comité de emergencia de la que participábamos también los diputados y se reunió tres veces. Es muy difícil hablar con este gobernador", dijo.

