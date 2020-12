Neuquén y Río Negro ya son parte del nuevo pacto fiscal: qué implica

El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, y su par de Río Negro, Arabela Carreras, firmaron este mediodía en el Museo del Bicentenario el nuevo consenso fiscal que propuso el presidente Alberto Fernández. El acuerdo establece límites al endeudamiento en dólares de las provincias y deja en suspenso la rebaja de alícuotas que se había definido en la versión del 2017.

El ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, indicó que el Consenso Fiscal 2020 "se basa en tres principios básicos" que son permitir más flexibilidad para lidiar con los tiempos extraordinarios que impone la pandemia, atacar "la cuestión de los endeudamientos irresponsables" y comprometerse a ir resolviendo los problemas de la estructura tributaria.

"Hoy es la resultante de múltiples emergencias económicas donde se toman medidas que van desarmonizando nuestra estructura y eso hace que las empresas del país enfrenten condiciones que no son las adecuadas para promover la inversión y la generación de trabajo", planteó el funcionario.

El nuevo pacto fiscal que reemplazará al de la era macrista se hizo con acuerdo de 23 provincias, aunque La Pampa y San Luis no firmaron por no haber adherido previamente al de 2017. Sólo la Ciudad de Buenos Aires quedó afuera del acuerdo.

La mandataria rionegrina rubricó el consenso luego de que lo hiciera su par de Neuquén.

Tanto Gutiérrez como Carreras participaron hoy de la firma en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, pero no hicieron declaraciones. Fue el gobernador de Tucumán, Juan Manzur, quien habló en nombre de los mandatarios provinciales para respaldar "la decisión y voluntad política de llegar y acordar un consenso". "Es un acuerdo que mira hacia adelante, transmite previsibilidad, da sustentabildad y vuelca recursos a las provincias", aseguró.

El presidente dijo que el nuevo consenso "habla de la responsabilidad que tenemos que tener para seguir adelante. Pero la responsabilidad esta vez significa ver cómo vamos a crecer, no cómo ajustar”.

Alcances del nuevo consenso fiscal

El Consenso Fiscal 2020 establece una limitación por un año para que las provincias no sigan aumentando el stock de su deuda en dólares, salvo a través de organismos bilaterales, multilaterales o acreedores institucionales que otorguen financiamientos con características similares a estos. El texto exceptúa a los endeudamientos "que tengan como garantía o repago recursos tributarios o no tributarios de origen provincial percibidos en moneda extranjera y que no se encuentren afectados en el presupuesto en curso ni en los sucesivos".

El ministro Guzmán recordó que "hay una sola caja de dólares que todos compartimos" y dijo que el acuerdo terminará con los "endeudamientos irresponsables".

El acuerdo también compromete a las provincias a no iniciar en el próximo año procesos judiciales por cuestiones vinculadas al la coparticipación federal y a suspender por un año los ya iniciados.

El pacto incluye un acuerdo para el cruce de información entre la Nación y las provincias al plantear a las jurisdicciones que adhieran al Registro Unico Tributario administrado por la AFIP para todos los contribuyentes adheridos en Convenio Multilateral.

En materia tributaria, prorroga la suspensión, durante el 2021, de la reducción de alícuotas de Ingresos Brutos y Sellos que había fijado el pacto fiscal de 2017. El año que viene se aplicarán las exenciones y/o escalas de alícuotas que había establecido el Consenso Fiscal 2017 para el 2019.

Sobre el impuesto automotor, las provincias acordaron determinar como base imponible, como mínimo, el 95% de las valuaciones de los vehículos automotores que establezca la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios. Deberán fijar como alícuota mínima anual del tributo un 2% de la base imponible determinada, salvo en caso de vehículos afectados a actividades productivas.