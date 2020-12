Rolando Figueroa: “quiero integrar el equipo de la reconstrucción”

Rolando Figueroa dejó su cargo de vicegobernador de Neuquén el 10 de diciembre del 2019, tras una gestión que lo encontró distanciado del gobernador Omar Gutiérrez y perdiendo la principal interna del Movimiento Popular Neuquino. Un año después, bajó diez kilos, curó dos hernias de disco, hizo meditación, estudió un posgrado en Harvard y asegura haber quedado en paz consigo mismo y con todos. “A veces uno comete exabruptos y se la toma con las personas. Pero la política tiene que ser sobre la política, no sobre alguien. Ya di vuelta esa página. Tengo cero energía negativa: he pedido perdón pero también he perdonado mucho”, aseguró.

El dirigente había prometido un año de silencio y cumplió. Ahora sale a jugar nuevamente, pero sin mostrar del todo sus cartas. Dijo que quiere formar parte del “equipo de la reconstrucción de Neuquén”. Si se le pregunta con quiénes, responde con “la gente”. Cuando habla de los líderes de Neuquén que construyeron “desde el llano”, hay un apellido que sigue dejando afuera. El gobernador no le responde los mensajes.

P- ¿Con quiénes habla?

R- Hablo con todos los dirigentes, de todos los partidos. Eso me lo permitió conducir la Legislatura, construir amistad con varios sectores. Le he mandado mensajes absolutamente a todos y he hablado con el 99% de los dirigentes de mi partido, no sólo los que forman parte, sino los que se han ido a otros espacios.

P- ¿Eso incluye al gobernador?

R- Le he mandado mensajes en forma casi quincenal durante el período de pandemia, poniéndome a disposición.

P- ¿No le respondió?

R- No. Sí he hablado con interpósitas personas.

P- ¿Cómo vio al gobierno provincial este año? ¿Lo evalúa debilitado?

R- Guardé silencio este año y he rezado para que dios los ilumine a quienes tienen que gobernar, porque tienen una gran responsabilidad. Como aún no ha terminado este proceso, hay que dejarlo en manos de ellos.

P- ¿Se hizo todo lo que se podía hacer?

R- Es fácil hablar hoy cuando podemos hacer una determinada evaluación. Creo que desde un primer minuto deberíamos haber acentuado la educación de cuidarnos a nosotros mismos para que después, cuando el virus vaya afectando, cerrar en función de las necesidades de los equipos de salud. Pero es hablar con el diario del lunes. Sí creo que sirve como experiencia de lo que hay que hacer para la reconstrucción. La educación rural quedó diezmada. Tener esta desigualdad de acceso a la tecnología repercute directamente en el futuro. En salud también hay que enfocar mucha inversión en recursos. Esta pandemia nos marcó que tenemos que ser la provincia que hace punta en energía, pero volcarnos más a las energías limpias. Y en turismo, no hemos alcanzado ni el 5% del desarrollo que podría tener.

Figueroa vive ahora "en el límite entre Plottier y Neuquén" para estar con sus hijas. Foto: Florencia Salto.

P- ¿Tiene expectativas con el gobierno de Alberto Fernández?

R- Por supuesto, como un hombre del MPN. Pero esa expectativa no estaba cruzada por estos ribetes de la pandemia. No se puede evaluar, es un momento de crisis. Se ha hecho todo lo que se ha podido.

P- ¿Está preparando su candidatura a gobernador?

R- Estoy trabajando para integrar el equipo de la reconstrucción de Neuquén. Me siento cercano a la gente, hay un ida y vuelta.

P- ¿No importa quién encabece?

R- La gente va a terminar eligiendo. Creo que varios nos hemos preparado, yo me preparé toda la vida para esto. El tiempo dirá.

P- ¿Estaría dispuesto a una nueva interna?

R- No veo tiempos de internas. Son momentos de juntarnos todos para reconstruir. Ojo: no se hace ni solos, ni en un escritorio, ni lejos de la gente. Se hace escuchando a quienes verdaderamente la pasaron mal.

P- En algún momento coqueteó con irse del MPN.

R- Fue un grito de rebeldía por un sentimiento de que se había cerrado demasiado.

P- ¿Hoy no sacaría los pies del plato?

R- Soy un fanático del MPN, pero del MPN original.

Chani Sapag es muy trabajadora. Vota de acuerdo a sus convicciones, pero desconozco el vínculo que tiene con el gobernador”. Rolando Figueroa dijo que cambió el peso relativo del partido en el Congreso.

Una mirada sobre 5 temas clave del 2020

Presupuesto 2021: “Viene de la mano de la pandemia, se ha hecho lo que se ha podido. Me parece que, como siempre, hay muchas cosas para ver y el esfuerzo la política no lo hizo. Creo que, si se hubiera hecho un esfuerzo, se podrían haber volcado recursos hacia otros sectores”.

Fondo anticíclico: “Es una muy buena iniciativa, totalmente a destiempo. ¿Pensar ahora en qué vamos a hacer con los recursos cuando tenemos un presupuesto muy diezmado? En algún momento tendrá algún efecto, pero no olvidemos que en otras ocasiones hemos establecido recursos por ley que, en definitiva, no han caminado de esa manera: por ejemplo, el Iadep”.

Reestructuración de la deuda: “Se tomó una decisión que se debía tomar sí o sí. El problema fue por qué, en determinado momento, no se realizaron cambios que evitaran tomar ahora este tipo de decisiones”.

Impuesto a la riqueza: “Tiene algunos ribetes técnicos para mejorar. Desde lo conceptual, debería haber ido por los que hicieron una ganancia extraordinaria, no sobre los ingresos. Por ejemplo, Mercado Libre, la venta por internet”.

Aborto legal: “Se tendría que haber hecho una consulta popular, pero va a terminar siendo ley. Yo, como hombre de familia, cristiano, estoy a favor de la vida. Pero como hombre político no puedo desconocer que es una cuestión de salud pública. Es negar una realidad que existe”.