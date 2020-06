Fernández: "Sigo buscando los caminos para que el Estado se haga cargo de Vicentin"

El presidente Alberto Fernández consideró hoy como "un dislate jurídico de magnitud" la decisión de la justicia de Reconquista, que aceptó restituir la administración de la empresa Vicentin SAIC a sus directivos, por un plazo de 60 días, y otorgó el rol de veedores a los interventores designados por el Poder Ejecutivo.

"Son llamativas las conclusiones a las que llega el juez, con el que absolutamente discrepo. Es disparatado, es un dislate jurídico de magnitud", dijo el mandatario esta mañana a radio El Destape.

Fernández afirmó que sigue "buscando los caminos para que el Estado se haga cargo de la cerealera Vicentin, resuelva los problemas y tengamos una empresa que nos permita ver como ese mercado funciona y se desarrolla".

"Sigo diciendo que estoy dispuesto absolutamente a encontrar una solución alternativa", dijo el mandatario.

Fernández dijo que la intervención estatal de Vicentin puede hacerse "por vía de concurso o por la vía de la expropiación" y destacó la propuesta presentada ayer por el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti.

"Valoro enormemente el esfuerzo de Perotti y espero que el juez nos de la derecha", dijo el mandatario y agregó: "Si no me dejan esta opción, no tengo otro camino más que la expropiación".

Noticia en desarrollo