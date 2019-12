Figueroa deja la Legislatura pero no la política y quiere suceder a Gutiérrez en 2023

El saliente vicegobernador, Rolando Figueroa, dijo: “Me voy de la Legislatura pero no me voy de la política”, afirmó que trabajará para reemplazar a Omar Gutiérrez en el 2023 al frente del Ejecutivo provincial y que le dejará a su sucesor un ahorro de 500 millones de pesos con lo que se asegura el pago de seis meses de sueldos.

Dijo que va seguir militando en su línea interna dentro del MPN y que hará una “oposición constructiva al gutierrismo”.

Figueroa se presentó en las internas del 25 de noviembre del año pasado en las que se quedó con el 36,92% del total de votos, unos 49.586 sufragios frente a Gutiérrez que se impuso con 73.823 votos, el 56,99% del total. A excepción del primer año, mantuvo una relación distante con el gobernador aunque aseguró que nunca puso en riesgo la gobernabilidad. A continuación parte del diálogo con Río Negro.

¿Porqué define un gutierrismo y no sapagismo?

Me parece que la visión política de Jorge Sapag era distinta. El llano es una forma de moldear a un dirigente. Lo vivimos con grandes líderes como Felipe Sapag, Jorge Sobisch y Jorge Sapag. Compartía más la forma de gobernar de Sapag con una generosidad del líder.

¿Defina a qué se refiere con oposición constructiva?

El gutierrismo también tiene aciertos y errores. Hay que ser constructivos, no oponerse por oponerse. Cuando tuvimos miradas dispares siempre le expuse mi idea sin obsecuencias.

¿Jorge Sapag está dejando de ser un tejedor de la política neuquina?

No. Es una persona muy inteligente, generosa, concibe a la política en forma constructiva. No lo tengo asociado. Una cosa es el modelo gutierrista y otra el sapagista. Distingo la jerarquía política de Jorge. De Omar rescato el espíritu de trabajo que tiene, va y va, no para.

¿Cómo observa la relación de Gutiérrez con Fernández?

La identificación fanática que ha tenido con el macrismo va a generar algún resquemor. Estoy esperanzado que le vaya bien al gobierno. También lo dije de Macri pero no compartía que los CEOS que dijeron vamos a dejar nuestras empresas y vamos a enseñarle a estos seres, los políticos que no saben nada. En realidad los políticos, trabajando el concepto de la gobernanza, se forman. El 10 de diciembre vuelve la política. Fernández tuvo rebeldía y hay una visión política de Cristina de no buscar un obsecuente sino de poner la persona que decía lo que pensaba. Son dos gestos para aprender.

¿Va a ser el gobernador en 2023?

Voy a trabajar para ser el gobernador de todos los neuquinos. Fui intendente de dos localidades, diputado y subsecretario. Cuando estuve sentado en la mesa del gabinete, no compartí cosas y me fui. Voy a trabajar para armar una propuesta política con muchos hombres y mujeres para gobernar la provincia en el 2023. Con los brazos muy abiertos, necesitamos todas las opiniones de todos los partidos que se aglutinen detrás de una propuesta superadora.

¿Volvería a sentarse con Omar Gutiérrez?

El diálogo es lo primordial en la política. Uno no lo puede cortar. Me siento con todas las personas y aprendo de quien piense distinto. No tengo problemas, tampoco lo estaría buscando. En el mano a mano con Omar siempre he sido honesto, le he dicho lo que pensaba. Rescato la dedicación al trabajo que tiene.

¿Sería parte de su proyecto?

En política hay que construir con todos los hombres de bien. No creo en ninguna negatividad con la política, todos los pensamientos abonan una buena propueta. Eso lo aprendí cuando fui diputado, respetar la opinión de todos y enriquecer la propia.

¿Qué materia pendiente tiene el MPN con la provincia?

El MPN nació con una rebeldía frente al poder central. Se cometieron errores y acierto, han sido más los aciertos y por eso nos ha acompañado la ciudadanía. Hay cosas por ajustar como el crecimeinto macrocefálico, el respeto a la ruralidad, hay que invertir más Educación.

¿Va a participar del acto del 10?

Por supuesto en mi rol institucional. Hasta el último segundo estoy acompañando la gobernabilidad.

¿Se va a sacar la foto con Gutiérrez?

Yo voy a estar en el acto del 10 de diciembre, después veremos cómo se desencadenan las cosas. No tengo rencores. Inclusive hasta por una concepción que tengo me defiendo. Fui una mojarrita nadando entre tiburones.

¿Y ahora quiere ser un tiburón?

No, (se ríe) quiero ser constructivo. De todos podemos aprender algo, inclusive de Omar.

¿Qué destaca de su gestión?

Trabajamos para destacar los derechos humanos, fuimos la única legislatura que sancionó una reforma política si bien es insufiente. Soy partidario de la boleta única. Hay que reformar el sistema electoral del país. Hay que transparentar mucho más aguda el financiamiento de los partidos. Logramos igualdad de género. Generamos una carrera administrativa y certificamos normas de calidad. Tuvimos estrechez financiera al inicio pero que la logramos revertir. Le entregaré a Marcos Koopmann 500 millones de pesos con lo que se asegurará pagar seis meses de sueldos. Esto es inaudito.